Skal være skutt med tunge våpen fra russisk utbryterrepublikk

Torsdag morgen meldte det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti at ukrainske styrker har gått til angrep i områder øst i landet.

Ukrainerne skal angivelig ha brukt granatkastere og tunge maskingevær i fire angrep mot utbryterrepublikken Luhansk, der prorussiske ukrainere har erklært seg løsrevet fra moderlandet.

I meldingen het det videre at det skulle undersøkes om sivile var kommet til skade.

Det ukrainske forsvaret avviser at rapportene om et angrep mot Luhansk stemmer.

I stedet hevder forsvarstalsmenn at det var den ukrainske siden som ble beskutt fra opprørersiden. Og at de ukrainske regjeringssoldatene ikke besvarte angrepet.

– Selv om det ble skutt med tunge, forbudte våpen mot våre posisjoner, så unnlot våre styrker å skyte tilbake, sier en talsmann for det operative hovedkvarteret for Ukrainas væpnede styrker til nyhetsbyrået Reuters.

Bygninger på et tettsted nær frontlinjen skal være truffet og to sivile skal være såret.

Også den kommunale infrastrukturen ble skadet, ifølge det operative hovedkvarteret. Halvparten av tettstedet skal være uten strøm, ifølge opplysninger fra ukrainske regjeringskilder.

Det hevdes også at det ble brukt tungt russisk artilleri under beskytningen.

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som er til stede i grenseområdene, bekrefter at de har registrert flere skyteepisoder i morgentimene torsdag.

Er våpenhvile

Det er formelt en våpenhvile mellom regjeringen og utbrytergruppene, men denne brytes til stadighet. Det dreier seg vanligvis om trefninger med mindre tunge våpen enn hva partene anklager hverandre for å ha brukt nå.

– Dette er ingen av de vanlige hendelsene som bryter våpenhvilen, men ligner på en provokasjon, sier en ukrainsk regjeringskilde til nyhetsbyrået Reuters.

Vestlig etterretning har i lang tid advart mot at falske anklager om et ukrainsk angrep mot de to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk skal brukes som et påskudd fra Russland til å invadere nabolandet.

Russerne kan hevde at de har plikt til å beskytte de russiskspråklige innbyggerne eller russiske statsborgere der.

Siden 2019 skal 720.000 personer i disse to områdene ha fått russisk pass, ifølge nyhetsbyrået AP.

Et flertall i den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen sa onsdag at president Vladimir Putin må anerkjenne de to utbryterrepublikkene som uavhengige områder.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbass Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbass øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer

Ber Vesten roe ned Ukraina

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier han har diskutert hendelsen med EU-leder Charles Michel.

Han ber vestlige regjeringer fordømme angrepet, som han mener kommer for å provosere.

Russiske myndigheter på sin side sier i en uttalelse torsdag formiddag at de er bekymret for det som rapporteres fra de østlige områdene i Ukraina.

De ber vestlige land og Nato legge press på Ukraina for at situasjonen ikke skal eskalere.

Talsmann for den russiske regjeringen Dmitrij Peskov sier at de flere ganger har uttrykt bekymring over den sterke tilstedeværelsen av ukrainske regjeringsstyrker nær frontlinjen.

Peskov avviser at Russland har planlagt en invasjon av nabolandet, men sier de følger nøye med hva som skjer i Donbass-regionen.

Økning i falske anklager

Nyhetsbyrået AFP melder at en ikke navngitt tjenesteperson i Det hvite hus onsdag kveld sa at Russland «når som helst» kan publisere falskt innhold som påskudd for å invadere Ukraina.

Amerikanske tjenestepersoner hevder overfor nyhetsbyrået AP at det har vært en stor økning i falske påstander fra Russland den siste tiden.

Dette inkluderer om påstander om funn av umerkede graver til sivile som angivelig skal være drept av det ukrainske forsvaret, påstander om at USA og Ukraina utvikler biologiske eller kjemiske våpen og påstander om at Vesten samarbeider med geriljagrupper.

Det er så langt ikke lagt fram bevis for dette.

