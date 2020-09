Skal undersøke om fjernundervisning er nytteløst

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Studenten Åse Berg Dypvik ved storbyuniversitetet OsloMet er klar i sin tale.

– Dersom denne studien viser at studentene som jobber hjemme blir smittet i like stor grad som de andre, så vil jeg ha en unnskyldning, sier Dypvik.

På grunn av koronasmitten har hun fjernundervisning. Som kunst- og formidlingsstudent har det vært komplisert.

– Det er ikke mulig å ha et atelier i en trang studenthybel, så vi har mistet mye læring på det å være hjemme. Vi burde få noe igjen for det vi har ofret, sier Dypvik.

HARDE TAK: Bare en håndfull dager i løpet av de siste månedene har student Åse Berg Dypvik vært fysisk til stede ved OsloMet. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Unik mulighet

At en stor andel av de norske studentene skal fortsette med fjernundervisning samtidig som mange nå har kommet tilbake på plass, gir forskerne en mulighet. De har to grupper de kan sammenligne.

– Vi håper å kunne se om fjernundervisning fører til at færre blir smittet. Jeg kjenner ikke til at noen andre land gjennomfører noe slikt, så det vil være unik forskning, forteller professor Atle Fretheim ved OsloMet.

Han har to arbeidsgivere. Han er i tillegg til professor-jobben fagdirektør ved Folkehelseinstituttet. Det gir han en god oversikt over hvilken forskning det er nødvendig å gjennomføre.

VIL HA SVAR: Ingen andre i verden gjennomfører noe slikt som forsker Atle Fretheim nå har sparket i gang. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Halvparten kan være med

130.000 blir nå spurt om de ønsker å være med i undersøkelsen. Det er totalt 280.000 studenter i Norge. Forskerne håper å belyse mer enn bare faren for bli smittet av korona.

– Slår det uheldig ut for læringen å sitte hjemme? Går det ut over helsen til studentene? Dette er noe vi kanskje kan få svar på når vi har med oss så mange i studien, sier Fretheim.

Leder av studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit, støtter opp om undersøkelsen.

– Det er flott at vi kan sette Norge på forskningskartet med en slik studie. Det er bra dersom vi kan bidra til å finne svar på noe som hele verden er opptatt av, sier Bruntveit.

STUDENTER KAN BIDRA: Leder av studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit, mener de norske studentene nå kan bidra til å få et svar på spørsmål som resten av verden lurer på. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Kanskje smittet andre steder

Rundt juletider regner forskergruppen ved OsloMet at de kan begynne å trekke noen konklusjoner.

– Vi kan få noen overraskelser. Det blir antatt nå at de som sitter hjemme blir smittet i mindre grad. Kanskje det ikke er slik? Kanskje ved å sitte hjemme så søker de mer sosial omgang andre steder, og så blir de smittet der, undrer Fretheim.

KJEDELIG PÅ JOBB: Rektor ved OsloMet, Curt Rice savner studentene og mener det er kjedeligere uten dem. Foto: BENJAMIN A. WARD / HiOA

Et vanskelig svar

Dette er noe også rektor ved OsloMet, Curt Rice, er opptatt av, men han ser en stor utfordring knyttet til et slikt svar.

– En logisk tilnærming til det, er å be de som er hjemme om å ytterlig innskrenke sitt sosiale liv, men å si til en 20 åring at de skal sitte på hybelen sin døgnet rundt i ett års tid er vanskelig. Da må du begynne å spørre om livskvalitet. Jeg vet ikke om det går an å leve slik, sier Rice.