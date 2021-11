Skal trene på å redde jorden

Romfartøyet med det passende navnet Dart har begynt sin historiske ferd. Onsdag morgen norsk tid ble den skutt opp fra den amerikanske delstaten California. Målet er dobbelt-asteroidene Didymos og Dimorphos.

Når Dart kommer fram skal den styrte inn i Dimorphos som er den minste av de to. Den er så mye mindre at den sirkler rundt storebror Didymos.

Treffet fra romfartøyet vil være så kraftig at banen til målet blir forandret. Dart vil ha dyttet på asteroiden.

Kollisjonshastigheten er på nær 24.000 kilometer i timen. Selve hendelsen er planlagt å skje 2. oktober neste år.

EN LITEN KNØTT: Dart veier bare noen hundre kilo. Når den treffer asteroiden vil den føre til en liten hastighetsendring. Foto: Nasa

Kan være redningen

Det er flere tusen legemer i verdensrommet som fra tid til annen kommer i nærheten av jorden. Ingen som forskerne kjenner til er på kollisjonskurs med oss, men den kosmiske historien viser at det én dag vil skje.

– Det er sjelden disse objektene treffer jorden, men det er noe som vi ønsker å få greie på lang tid i forveien, forklarer Lindley Johnson som er den såkalte «planetary protection officer» i Nasa.

PRESISJON: Slik presenterer Nasa oppdraget til Dart. Foto: NASA

Må bruke lang tid

Å finne de truende objektene i tide er nøkkelen for at strategien som Dart er demonstrasjonsfartøyet for skal virke. Fartøyet veier omtrent fem hundre kilo, og en så liten masse vil ikke endre kursen til en asteroide noe særlig.

Det er derfor viktig å treffe en slik truende asteroide flere år før den kommer inn mot jorden. Da vil den lille hastighetsendringen føre til et objektet ender opp med å bomme.

ENDRER BANEN: Målet til Dart er å få til en endring av banen Dimorphos har rundt Didymos. Foto: NASA

Selvfølgelig ikke så enkelt

Mye kan gå galt med oppdraget. Det opplagte er å bomme. Da vil det hele være mislykket og ingen ting demonstrert. Formen på Dimorphos kan også være slik at den blir satt i spinn av treffet men fortsette i nøyaktig samme bane.

Himmellegemet kan også være en løs ansamling av småstein. Det er ikke uvanlig for asteroider. Da kan Dart kanskje bare blåse et stort hull i den og ikke greie å overføre så mye energi.

SISTE SEKUND: Tegning av romfartøyet da det er rett ved Dimorphos. Hastigheten den da vil ha er rett under 24.000 kilometer i timen. Foto: Nasa

Atombomber og annet

– Vi trenger en hel verktøykasse. Romfartøy som Dart vil ikke være svaret i alle situasjoner, sier Lindley Johnson.

Det er noe Nasa vet en god del om. Annethvert år er organisasjonen med på en øvelse som handler om at et truende objekt er oppdaget. Tiden tilgjengelig og strukturen til objektet er avgjørende for hvilken strategi som blir tatt i bruk.

Dersom objektet blir oppdaget kort tid før kollisjonen med jorden, så ender øvelsene normalt sett med at det blir brukt atomvåpen til å dytte det truende vekk.

Under årets øvelse var tiden så knapp at ingen ting kunne bli gjort. Øvelsen endte med at et område mellom Tyskland og Tsjekkia og Østerrike ble evakuert.