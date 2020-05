Skal redde kriserammet bilindustri med gigantisk elbil-satsing

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi skriver 18. mai og tallene for nybilsalget i EU legges frem.

Det er brutale tall. Nedgangen fra fjoråret er enorm. Det er praktisk talt stopp i salget. Tallenes tale er 76,3 prosents nedgang i april sammenlignet med fjoråret.

Koronakrisen og de påfølgende smittevernstiltakene rammer bilindustrien knallhardt.

I de hardest rammede landene Italia og Spania er fallet, eller stupet, på utrolige 97,6 prosent og 96,5 prosent.

Krisen startet i februar da det kinesiske markedet kollapset som følge av koronakrisen.

President Emmanuel Macron prøver å redde Frankrikes bilindustri. Foto: Ludovic Marin / AP

– Kan forsvinne

I den stolte bilnasjonen Frankrike merker man den samme utviklingen. Salget faller nesten over natten med 88,8 prosent.

Dette rammer den allerede kriserammede bilprodusenten Renault spesielt hardt, som torsdag varsler at de vil si opp 15.000 av deres ansatte i verden, inkludert 4600 i Frankrike.

Renault leverte før koronakrisen sitt dårligste økonomiske resultat på et tiår for året 2019. Et netto tap på svimlende 141 millioner euro, vel 1,4 milliarder kroner.

Så kom koronaviruset, som ga bilprodusenten ytterligere problemer.

Så ille har det vært at Frankrikes finansminister Bruno Le Maire nylig uttrykte bekymring for at franskmennenes kjente bilmerke ville forsvinne.

– Ja, Renault kan forsvinne, sa han til radiostasjonen Europe 1.

Redningspakke

Vi flytter oss til Étaples i Nord-Frankrike. President Emmanuel Macron er på besøk hos bilprodusenten Valeo, der han lanserer en storstilt redningspakke til Frankrikes bilindustri.

En gavepakke som også kan redde Renault, der staten eier 15 prosent av aksjene.

Presidentens målsetting er ambisiøs. Han ønsker ikke bare å redde den franske bilindustrien.

Frankrike skal også bli den ledende produsenten av rene biler i Europa, med produksjon av mer enn én million elektriske og hybridbiler per år i løpet av de neste fem årene.

Målet er også å installere 100.000 ladestasjoner i landet innen 2021.

Redningspakken, som er blitt vedtatt av myndighetene, har en størrelse på åtte milliarder euro. Pakken skal også inneholde et statslån til Renault. For å få fart på salget subsidierer også den franske regjeringen hver solgte elbil med en fast sum.

– Landet vårt ville ikke være det samme uten de store merkene - Renault, Peugeot og Citroën, erklærte Macron.

Dette bildet er fra Richmond, California, der nye Subaru-biler står parkert uten å bli solgt. Foto: Justin Sullivan / AFP

Rammer flere

Om redningsoperasjonen lykkes vil tiden vise. Samtidig sliter også bilprodusenter i andre land.

Italiensk-amerikanske Fiat Chrysler har ifølge AP bedt om et statslån fra italienske myndigheter til en verdi av 6,3 milliarder euro (6,9 milliarder dollar).

Krisen rammer også en av verdens største bilprodusenter, japanske Toyota, som opplever en svikt i salget i på 45 prosent.

Nissan, som hadde økonomiske problemer før koronaen, annonserte nylig at de legger ned to fabrikker, én i Spania og én i Indonesia.

I Norge falt nybilsalget i april med 34 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Her til lands utgjorde elbilene 49,4 prosent av salget.