Skal kjempe for å gjøre Pluto stor igjen

For litt over ti år siden ble solsystemet splittet i to, da den internasjonale astronomiske union (IAU) lanserte et nytt sett kriterier for hva som definerer en «planet».

Pluto falt utenfor. Den folkekjære underdogen i ytterkanten av solsystemet ble brutalt tatt ut av det gode selskap og degradert til den langt lavere graden «dvergplanet».

Takk og farvel: Pluto ikke lenger planet

Suste forbi

Blant dem som reagerte sterkest var teamet bak Nasa-sonden «New Horizons», som på det tidspunktet var underveis til Pluto.

Sonden passerte Pluto-systemet i fjor, og leverte enestående fotografier og ny kunnskap om den lille utposten som til tider ligger over sju milliarder kilometer unna sola. Fra å være en uskarp flekk i teleskopene fikk forskere omsider et klart bilde av planeten (se grafikk under).

Nå skal «New Horizons»-folkene likevel forsøke å slå tilbake, og leverer snart et nytt forslag til definisjonen på hva en planet er. Forslaget, om det går gjennom, vil ta Pluto tilbake i varmen, melder Space.com.

– Et vanlig spørsmål vi får er: «Hvorfor sendte dere New Horizons til Pluto hvis det ikke er en planet lenger?». For å dempe denne uheldige oppfatningen, foreslår vi en ny planetdefinisjon, skriver de i forslaget som skal behandles på en astronomikonferanse i Texas neste måned.

– Planeter er runde. Punktum

IAU-definisjonen fra 2006 stiller flere krav til planetskap. Kloden skal ikke være en måne og den skal være stor nok til at gravitasjonskreftene former den som en kule.

Så langt er Pluto godt innafor. Drepen ble kriteriet om at objektet skal ha «ryddet nabolaget» sitt for annet smårusk, altså at den er den dominerende tyngdekraften i området.

Det er sistnevnte ryddepåbud «New Horizons»-folkene vil ha bukt med. De foreslår en enklere definisjon, som kort oppsummert blir: «En planet er rund og mindre enn en stjerne».

«New Horizons»-sonden hadde nettopp lagt ut på sin lange ferd til Pluto, da den ble degradert til dvergplanet i 2006. Foto: MIKE THEILER / Reuters/NTB Scanpix

Fra 8 til (minst) 100 planeter

Ett åpenbart problem med forslaget, er at solsystemet er hjem til voldsomt mange dvergplaneter som da må forfremmes. Antallet planeter vil da gå fra åtte i dag (Merkur, Venus, Jorda, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun) til over 100.

Mange vokste opp i den tro at solsystemet har ni planeter. Så ble tallet åtte. Nå risikerer vi å få over 100. Foto: Iau / AFP

Stuntet faller ikke i god jord hos alle. Astronom Mike Brown, som i sin tid gjorde oppdagelsene som førte til Plutos fall, går ikke rundt grøten med tilbakemeldingene.

– Å gud, de teite Pluto-historiene er tilbake. Ja, noen har foreslått å gjøre Pluto til en planet igjen. Nei, ingenting har forandret seg eller er nytt, skriver han på Twitter-kontoen @plutokiller.

– Jeg må også legge til at forslaget vil gjøre månen til en planet. Det utdatert med omtrent 500 år. Men, ok, #MakeTheMoonGreatAgain, skriver han videre.

