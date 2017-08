Skal ha slått ned militært opprør i Venezuela

Hærsjef Jesus Suarez Chourio sier at angrepet var «betalt» av opposisjonen og dens «kollaboratører», inkludert «det nordamerikanske imperiet», en betegnelse myntet på USA.

Angrepet mot militærbasen, som ligger i byen Valencia nord i landet, skjedde søndag morgen lokal tid. Under angrepet ble en av angriperne drept og en annen alvorlig såret, sier Chourio.

Nasjonalgarden tok søndag morgen opp stilling rundt kasernen til 41. panserbrigade etter at en gruppe kledd i militære uniformer sendte ut en video. Foto: Juan Carlos Hernandez / AP

I tillegg er flere personer pågrepet, ifølge en uttalelse fra militæret. De pågrepne er en løytnant og en gruppe sivile som var ikledd militæruniformer, heter det i uttalelsen.

I uttalelsen hevdes det videre at de pågrepne har innrømmet å ha utført angrepet på bestilling fra «høyreekstreme aktivister» i samarbeid med utenlandske myndigheter.

– Et legitimt opprør

En gruppe menn kledd i militære uniformer la ut en video på sosiale medier søndag formiddag.

Opposisjonen i Venezuela har flere ganger forsøkt å få forsvaret til å bryte med den sittende regjeringen, men uten hell.

I midten av gruppen står en person som identifiserer seg som kaptein Juan Caguaripano.

Han sier at opptaket gjøres i leiren til 41. panserbrigade. Den er i byen Valencia, omtrent 130 kilometer vest for hovedstaden Caracas.

– Vi erklærer oss i legitimt opprør, forent mer enn noensinne, med det modige folk i Venezuela for å ignorere den morderiske tyrannen Nicolás Maduro, sier Caguaripano.

Gruppen spredde flygeblader rundt i området. Der står det blant annet at når tyranniet blir lov, så er opprør en rett. Tiden er kommet, står det: Du bestemmer. Foto: Twitter

Våpen stjålet

Under angrepet ble det stjålet flere skytevåpen fra basen, og det jaktes på dem som kom seg unna med våpnene, heter det i uttalelsen. Aksjonen til gruppen som gjennomførte angrepet, ble ifølge venezuelanske myndigheter kalt «Operasjon David».

Regjeringens talsmann Diosdado Cabello omtaler på Twitter hendelsen som et terrorangrep.

Ifølge ham skal alt ellers være som normalt på landets militærbaser, og situasjonen er under kontroll.

I videoen gruppen la ut på sosiale medier står Juan Caguaripano i midten. Han ble i 2014 etterlyst etter at han ga støtte til dissidentbevegelsen «La Salida». Du trenger javascript for å se video. I videoen gruppen la ut på sosiale medier står Juan Caguaripano i midten. Han ble i 2014 etterlyst etter at han ga støtte til dissidentbevegelsen «La Salida».

– Ikke kuppforsøk

I videoen fra gruppen forteller Caguaripano at dette ikke er et kupp, men «sivil og militær handling for å gjenopprette konstitusjonell orden».

Han sier at landet trenger ærlige politikere, og krever en umiddelbar dannelse av en overgangsregjering og fritt valg til nasjonalforsamlingen.

Gruppen sier også i videoen at militære avdelinger som ikke blir med i opprøret vil bli behandlet som fiender.

Gruppen med opprørere oppfordret befolkningen til å gå ut i gatene for å vise støtte. De kommer rapporter om at folk strømmet til området rundt kasernen og ropte "frihet!" Foto: Juan Carlos Hernandez / AP

Politisk krise

Den politiske krisen i Venezuela er forverret etter at Maduro holdt et omstridt valg til grunnlovgivende forsamling 30. juli. Forsamlingen har fått makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

På sin første arbeidsdag lørdag avsatte forsamlingen landets riksadvokat, Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av Maduro.

Ortega Diaz selv hevder at et kupp mot landets forfatning er i full gang.