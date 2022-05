Skal ha kommet rakettangrep mot Odesa

Angrepet skjer samme dag som Russland markerer seiersdagen etter andre verdenskrig.

Det skal være snakk om fire presisjonsmissiler av typen Onyx. De skal ha blitt avfyrt fra den russisk-annekterte Krim-halvøya, melder Sky News.

Tidligere i dag advarte Ukrainas forsvarsledelse det er sannsynlig at Russland vil gjennomføre et rakettangrep mot Ukraina.

Den ukrainske generalstaben melder også at russiske styrker har begynt å beslaglegge personlige dokumenter fra lokalbefolkningen i russiskkontrollerte områder i Zaporizjzja-regionen, og at folk tvinges til å delta i seiersdagsmarkeringer, skriver NTB.

Russland utplassert om lag 19 taktiske kampbataljoner i den russiske Belgorod-regionen, like ved den ukrainske grensen, som består av rundt 15.200 soldater, hevder det ukrainske militæret.

Ifølge Sky News har også flyalarmen gått i den ukrainske hovedstaden Kyiv mandag. Det skjer samtidig som Russland markerer seiersdagen med storslått parade i Moskva.

En skolebygning ble truffet av en russisk bombe i landsbyen Bilohorivka, Luhansk, Ukraina, 8. mai Foto: STATE EMERGENCY SERVICES / Reuters

60 skal ha blitt drept i angrep mot skole

Rundt 60 mennesker skal ha dødd i et russisk angrep mot en skole som ble brukt som tilfluktsrom i Luhansk lørdag.

– Skolen i landsbyen Bilohorivka i Luhansk-regionen ble truffet av en russisk bombe lørdag. Rundt 60 sivile ble drept i angrepet, sa president Volodymyr Zelenskyj under en videotale til G7-toppmøte søndag kveld.

Rundt 90 mennesker hadde søkt tilflukt på skolen. 30 av dem ble reddet ut, og syv av ble funnet skadd i ruinene etter angrepet.

Landsbyen Bilohorivka ligger nær byen Sievjerodonetsk som ligger sørøst i Ukraina. Lørdag ble det rapportert om harde kamper i området.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICES / Reuters

Zelenskyj mener angrepet mot skolen var et målrettet luftangrep.

Også en boligbygning i Odesa-regionen ble truffet av en rakett. Han sammenligner med angrepene i andre verdenskrig.

– De russiske rakettangrepene er en etterligning av hvordan nazistene forsøkte å bombe og ødelegge europeiske byer ved bombardement, sa Zelenskyj.

Han mener Putin og hans regime har glemt hva som var viktig for dem som kjempet mot nazistene.

– Mens «normale mennesker» assosierer årsdagen med fred og slagordet «aldri mer», fortsetter Russland med å bombe, sa Zelenskyj.

Redningsarbeidere står på ruinene etter skolebygget som ble truffet av en russisk bombe lørdag 7. mai Foto: STATE EMERGENCY SERVICES / Reuters

Rystet

FNs generalsekretær António Guterres sier han er rystet over skoleangrepet i den østlige landsbyen Bilohorivka, og at det er en påminnelse om at det er sivile som betaler den høyeste prisen i krig.

Unicef fordømmer angrepet mot skolen lørdag, skriver CNN.

– Vi vet fortsatt ikke hvor mange barn som kan ha blitt drept eller skadet i angrepet mot skolen. Vi frykter at dette øker antallet barn som har mistet livet i denne krigen ytterligere, sier administrerende direktør i Unicef Catherine Russell.

– Russland mangler evne til presisjonsangrep

Britisk etterretning skriver mandag at Russland ikke lenger får til å utføre angrep med presisjon.

– Når konflikter etter hvert overskridende forventningene som Russland hadde før krigen, har deres lagre av presisjonsvåpen blitt tømt. Dette har tvunget frem bruk av eldre våpen, som er mindre pålitelige, hevder de.

Etterretningen mener Russland har utsatt byer i Ukraina for intense bombeangrep uten hensyn til sivile liv.

MARIUPOL: Mer enn 170 personer er evakuert ut av den ukrainske havnebyen Mariupol, sier FN. Foto: Lars Erik Larsen

Mer enn 170 evakuert fra Mariupol

Mer enn 170 personer er evakuert ut av den ukrainske havnebyen Mariupol etter ukevis med bombeangrep og kamper, bekreftet FN sent mandag kveld. Søndag ankom de byen Zaporizjzja, som er i ukrainernes kontroll.

Blant de evakuerte er det 40 fra det beleirede og hardt bombede stålverket Azovstal, der de siste ukrainske styrkene forsøker å holde stand, omringet av russiske styrker. De evakuerte, blant dem flere unge barn, kom i hvite busser og ble eskortert av humanitære arbeidere videre.

Hedret minehunden «Patron»

Candas statsminister Justin Trudeau, var en av flere statspersoner som besøkte Ukraina søndag. Han kunngjorde blant annet at Canada vil gi mer militær bistand til Ukraina, og at de vil fjerne handelstoll på all ukrainsk import som kommer til Canada det neste året.

Trudeau var også til stedet da president Volodymyr Zelenskyj overrakte minehunden «Patron», og hans eier Myhailo Iliev, hedersprisen «Dedikert tjeneste».

Hunden «Patron», som er en jack Russel terrier-blanding, er trent opp til å søke og markere etter eksplosiver. Så langt har han gjort funn av 150 miner i byen Chernihiv, skriver CNN.

Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters