Skal ha fått 90 dollar for å drepe Kim Jong-nam

Det hevder den indonesiske viseambassadøren til Malaysia, Andriano Erwin, etter at han møtte den 25 år gamle kvinnen, som sitter varetektsfengslet i Malaysia i dag.

Kvinnen har hele tiden hevdet at hun trodde det hele var en spøk og at hun var med humorprogram. Betalingen var 90 dollar, eller rundt 750 norske kroner, skriver nyhetsbyrået AP.

Nervegass

45 år gamle Kim Jong-nam var halvbror til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han døde kort tid etter at to kvinner gikk bort til ham på flyplassen i Kuala Lumpur og smurte eller sprayet ham i ansiktet med en ukjent væske.

Overvåkningsbilder viser at han kort tid etter angrepet tilkalte betjeningen på flyplassen som senere ringte en ambulanse. Han døde på vei til sykehus.

De foreløpige analysene har identifisert stoffet til å være nervegiften VX, ifølge en pressemelding fra politiet.

Så langt er fire personer pågrepet, og politiet sier at de ønsker å avhøre to til. En av dem er ansatt på Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur, og den andre jobber for et nordkoreansk flyselskap.

Nord-Korea beskyldes

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet. Dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter, som har beskyldt Malaysia for å samarbeide med "fiendtlige styrker" i etterforskningen. Malaysia har som svar på dette tilbakekalt sin ambassadør fra Nord-Korea.

Den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur har også avvist politiets teori om at kvinnene drepte Kim Jong-nam ved å smøre gift i ansiktet hans. Ambassaden mener det virker usannsynlig at kvinnene hadde gift på hendene.

– Hvordan er det da mulig at disse kvinnene fortsatt er i live, skrev ambassaden i en uttalelse onsdag, og ba om umiddelbar løslatelse av de "uskyldige kvinnene".