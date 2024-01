Skal avgjera om det er fare for folkemord i Gaza

Fredag er nok ein gong alle auge retta mot Fredspalasset i Haag.

Klokka 13 skal nemleg Den internasjonale domstolen (ICJ) koma med ei avgjerd i folkemordsaka mot Israel.

Viss domstolen avgjer at det er fare for folkemord i Gaza, kan dei koma med hastetiltak.

– Det er veldig viktig kva domstolen kjem fram til, sier folkerettsforskar Geir Ulfstein. Foto: Johan Moen / NRK

Til dømes kan dei gje ordre til Israel om å stansa kamphandlingane eller sleppa inn meir naudhjelp, fortel professor og folkerettsforskar Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo.

– Er det ei moglegheit for at domstolen ikkje går vidare med saka?

– Det ville overraska meg viss domstolen berre avviser saka, utan å treffa tiltak overfor Israel, seier Ulfstein.

Kan be Israel om å stansa kamphandlingar

Det er Sør-Afrika som har klaga inn Israel til FN-domstolen. For snaue to veker var saka på høyring i Fredspalasset i Haag.

Då la Sør-Afrika fram argumenta for at Israel gjer seg skuldig i eit folkemord mot palestinarane i Gaza. På si side argumenterte Israel for at handlingane vert gjort i sjølvforsvar.

Viss domstolen meiner det er fare for at Israel gjer seg skuldig i folkemord, kan det bli rettssak. Men den kan ta fleire år, fortel Ulfstein.

Difor skal ICJ også vurdera om det er nødvendig med mellombelse tiltak for å hindra at situasjonen vert verre.

– Det er difor veldig viktig kva domstolen kjem fram til fredag, seier Ulfstein.

Sør-Afrikas justisminister Ronald Lamola (til venstre) og Sør-Afrikas ambassadør til Nederland, Vusimuzi Madonsela (til høgre) på plass i rettssalen i fredspalasset i Haag. Foto: AFP

Sør-Afrika har føreslått ei rekke slike tiltak, mellom anna full stans i krigføringa i Gaza. Ifølgje dei palestinske helsestyresmaktene er nærmare 26.000 menneske drepne sidan 7. oktober.

Men ICJ står fritt til å meina om det er grunnlag for mellombelse tiltak og kva desse skal vera, understrekar Ulfstein.

Han trur kanskje ICJ innfører mindre drastiske tiltak, som avgrensingar i kamphandlingane. Det er likevel eit stort sprik i kva folkerettsjuristar meiner om utfallet, legg han til.

Internasjonalt press

Israel er folkerettsleg forplikta til å følgja det domstolen avgjer, men det er likevel ein sjanse for at Israel ikkje følgjer opp tiltaka. ICJ har heller ikkje moglegheit til å straffa Israel viss dei ikkje følgjer opp.

Men så langt har Israel teke del i forhandlingane, seier han.

– Israel meiner at domstolen er så pass viktig at det var grunn til å ta del i forhandlingane. Dei har ikkje avvist domstolen for å seia det sånn, seier Ulfstein.

Han meiner ein ting er klart: Viss domstolen kjem fram til at det er fare for folkemord, kan det bli ein endeleg dom i saka.

Dommarane i ICJ sit i rettssalen i Haag i Nederland. Foto: AP

– Då må politiske styresmakter i andre land vurdere korleis dei skal følgja opp. Det kan til dømes innebera stans av våpeneksport og saker i nasjonale domstolar, seier Ulfstein.