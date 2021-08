Skal amerikanske soldater tilbake til Vietnam?

Vietnamkrigen ble USAs tyngste militære nederlag. Amerikanerne tapte ikke bare en krig, de tapte også mye av sin ære.

USAs krigføring i Vietnam på 1960- og 70-tallet ble oppfattet som unødvendig, skitten, brutal og forbrytersk. De sviktet også en alliert. Sør-Vietnam ble overlatt til sin egen undergang.

Vietnam Veterans Memorial i Washington D.C. Navnene på de fleste av USAs falne og savnede fra Vietnamkrigen står inngravert her i kronologisk rekkefølge. Over 58.000 navn er gravert inn på steinplatene. Foto: Jose Luis Magana / AP

I Vietnam ble millioner av mennesker drept. De fleste var sivile. 58.220 amerikanske soldater kom aldri hjem i live. 60 prosent av dem var under 21 år. Vietnamkrigen ble et traume. Fortsatt skaper den bitterhet og vonde følelser i det amerikanske samfunnet.

Nå, over fire tiår etter uttrekningen, vil USA forsterke de militære båndene til sin tidligere fiende. Hvorfor vil USA igjen involvere seg militært i Vietnam?

USA trenger en alliert i Sørøst-Asia

Torsdag denne uken besøkte USAs forsvarsminister Vietnam. Lloyd Austin hadde samtaler med sin vietnamesiske kollega Phan Văn Giang.

Han fikk også møte president Nguyen Xuan Phuc og statsminister Pham Minh Chinh.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin under sitt besøk i Vietnam i forrige uke. Foto: STR / AFP

Møtene skal ha vært vellykkede. De ble enige om flere konkrete tiltak.

Det skal forberedes et tredje besøk av et amerikansk hangarskip til Vietnam. Det kan skje i løpet av nær fremtid. Det skal også jobbes frem en løsning der USA sender patruljefartøy som kan operere i vietnamesisk farvann.

Seks patruljebåter av typen The Metal Shark 45 Defiant ble solgt til Vietnam av USA i april 2019. Kontrakten var verdt 12 millioner dollar. Foto: U.S. Embassy in Hanoi

I møtene skal man ha diskutert muligheten for at Vietnam kan kjøpe amerikanske våpen og annet militært utstyr. Vietnam har stort sett handlet dette fra Russland, men har tidligere kjøpt noe militært utstyr og mindre marinefartøy fra USA. Nå ønsker USA at vietnameserne i større grad skal inngå avtaler med amerikansk våpenindustri.

Ifølge amerikanerne vil det gjøre Vietnam bedre rustet til å møte militære utfordringer i Sør-Kina-havet.

Møtene under USAs forsvarsminister Lloyd Austins besøk i Vietnam skal ha vært vellykkede. Foto: Nguyen Trong Duc / AP

Det ble også laget en avtale om at USA skal bistå Vietnam med å lete etter levningene av hundretusener av vietnamesere som fortsatt er savnet etter krigen i landet.

Det skal i tillegg søkes videre etter amerikanske soldater. Fortsatt er 1244 amerikanere savnet i Vietnam.

Fortsatt finnes det levninger etter falne amerikanere i Vietnam. De gravlegges på krigskirkegårder i USA. Sersjant James W. Holt fra Hot Springs, Arkansas, forsvant i Quang Tri-provinsen i 1968. Holt ble 26 år gammel. Levningene ble funnet mange år etter krigen. Han ble gravlagt 14. mai 2015. Foto: Lisa Ferdinando / Army News Service

Samtidig skal USA bidra til å uskadeliggjøre miner og kjemikalier som finnes i naturen etter amerikanernes krigføring.

I 2017 ble det fortsatt født barn i Vietnam med misdannelser etter amerikanernes bruk av miljøgiften Agent Orange. Den ble brukt i krigføringen for å ødelegge skogsområder.

I tillegg skal USA sørge for at Vietnam får overført flere millioner koronavaksiner.

Dagen før Lloyd Austin besøkte Hanoi gikk den amerikanske jageren USS Benfold gjennom Taiwanstredet, ifølge South China Morning Post. Passeringen skapte reaksjoner i Kina. Det ble naturligvis også lagt merke til av Austins vietnamesiske vertskap.

USS Benfold tester rakettutskytningssystemene i Filippinerhavet. Bildet er tatt 7. juli. Foto: Deanna Gonzales / US NAVY

Det er mulig det var tilfeldig, men hvis amerikanerne ønsket å vise Vietnam at de vil være militært til stede i dette området, så passet det bra.

Austins besøk var samtidig lavmælt og avdempet. Signalene er likevel ikke til å misforstå. Amerikanerne vil skape et forsterket militært samarbeid med Vietnam.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sammen med sin vietnamesiske kollega Phan Van Giang. Bildet er tatt i Hanoi 29. juli. Foto: Chad McNeeley / SECDEF/PA

Det skjer 46 år og tre måneder etter at de siste helikoptrene gikk over hustakene i Saigon med evakuerte sørvietnamesere og amerikanere.

Vietnamkrigen Ekspandér faktaboks Borgerkrigen mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam varte fra midten av 1950-tallet fram til 1975, da nordvietnamesiske styrker inntok Saigon.

Krigen startet for alvor da det vietnamesiske kommunistpartiet gikk inn for et væpnet opprør i 1959.

Fra 1963–1973 deltok USA aktivt på Sør-Vietnams side. Kina og Sovjetunionen engasjerte seg på Nord-Vietnams side.

Krigen regnes som den første krigen USA har tapt. Mellom to og tre milloner vietnamesere og 59.000 amerikanere mistet livet.

Kina er trusselen

Grunnen til at USA vil tilbake til Vietnam er enkel å forstå. Eskaleringen i Sør-Kina-havet har pågått over flere år. Ifølge USA og deres allierte tar Kina seg til rette i det ressursrike havområdet.

Kina har bygget opp militærbaser på flere av øyene ute i Sør-Kina-havet. Foto: Bullit Marquez / AP

Det skjer i internasjonalt farvann og i havområder andre land hevder er deres. Flere øyer er blitt annektert av Kina.

Sør-Kinahavet: Striden om fisk, olje og gass Ekspandér faktaboks Bakgrunn: Sør-Kinahavet har vært omstridt helt siden 1970-tallet. Statene i området er uenige om hvor grensene skal gå og hvilke øyer som tilhører hvem. Selv navnet på havområdet greier de ikke å enes om. Sør-Kinahavet er et havområde rikt på naturressurser som fisk, olje og gass. Dette er også en av verdens mest trafikkerte skipsleider. Sju stater gjør krav på områder her. Det er Kina, Vietnam, Malaysia, Filippinene, Brunei, Indonesia og Taiwan. Det finnes også hundrevis av øyer, skjær og korallrev i området. De aller fleste har vært ubebodd, men de senere årene har statene reist bygninger der det bor fiskere og soldater. Da kan de hevde eierskap til havområdet rundt øyene så lenge deres borgere bor der. På flere av øyene er det bygget militærbaser med flystriper og satt opp rakettbatterier. Enkelte av øyene har også fått større areal ved at de er mudret opp. Det er kineserne som har stått bak det meste av denne utbyggingen, men også Vietnam og Filippinene har etablert militære anlegg. USA har blandet seg inn i uenighetene og kritisert kinesernes utbygging. Amerikanerne ønsker ikke et våpenkappløp her eller at Kina skal få økt kontroll i Sør-Kinahavet. USA hevder de beskytter den internasjonale skipstrafikken, men er også bekymret over at deres militære handlefrihet kan bli begrenset. Amerikanerne må ha tilgang til sine allierte i regionen hvis det oppstår en konflikt der. Til tross for uenighetene er det politisk dialog mellom landene. Kina og Vietnam er enige om å arbeide for fredelige løsninger på konfliktene. Det har tidligere oppstått alvorlige situasjoner i Sør-Kinahavet. Den mest kjente fant sted 14. mars 1988. Da havnet kinesiske og vietnamesiske krigsskip i en trefning ved Johnson South Reef, en del Spratlyøyene. 64 vietnamesiske marinesoldater ble drept og to krigsskip senket.

Kineserne har i tillegg stått for en omfattende militær opptrapping. Nabolandene protesterer. De tør likevel ikke å gå i åpen konflikt med Kina ute i Sør-Kina-havet.

To kinesiske atomdrevne undervannsbåter under en øvelse i Sør-Kinahavet 12. april 2018. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Det er forståelig. Kina har verdens største marine og det nest største forsvarsbudsjettet. Militært har nabolandene lite å stille opp med.

Vietnam er intet unntak. Det er likevel verdt å merke seg at Vietnam har vært villige til å ta opp kampen mot kineserne. Kinesiske og vietnamesiske fartøy har gjentatte ganger vært i trefninger ute Sør-Kina-havet. Kina og Vietnam har også vært i landkrig med hverandre. I februar 1979 gikk Kina til angrep på Vietnam for å «lære landet en lekse». Kineserne likte dårlig at Vietnam noen uker tidligere hadde invadert Kambodsja og styrtet Røde Khmer-regimet.

Krigen mellom Kina og Vietnam varte i én måned. Den kostet titusener av menneskeliv på begge sider. Det kinesiske angrepet ble slått tilbake.

En kinesisk soldat er tatt til fange av vietnamesiske styrker. Bildet er fra februar 1979.

Mellom 1979 og 1990 var situasjonen mellom de to landene spent. Det kom til flere sporadiske trefninger i grenseområdene.

Gjennom de siste årene har USA svart på det de mener er kinesisk aggresjon i Sør-Kina-havet. Det har skjedd ved at USA har økt sitt militære nærvær i regionen. Deres Nato-allierte har også involvert seg. Denne uken gikk det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth gjennom havområdet.

Fartøyet hadde følge av både undervannsbåter og torpedojagere. Hensikten var å stanse kinesernes «aggresjon og stormaktsambisjoner».

HMS Queen Elizabeth på vei til Sør-Kinahavet. Bildet er tatt da hangarskipet var utenfor kysten av Portugal 27. mai. Foto: Ana Brigida / AP

Samtidig sender også Tyskland et marinefartøy til Sør-Kina-havet. Det er 20 år siden sist et tysk krigsskip var i det området. Hensikten er å vise Kina at Tyskland ikke «aksepterer Kinas territorielle krav». Det sier Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Mandag drar fregatten FGS Bayern fra Wilhelmshaven, ifølge Asian Times. Fartøyet vil ankomme Sør-Kina-havet i desember. FGS Bayern skal også besøke andre land i området. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Nå kan regionen oppleve ytterligere opptrapping. Blir Vietnam og USA enige om et tettere militært samarbeid, kan det gjøre situasjonen i Sør-Kina-havet enda mer spent.

Mener USA bør tilbake til basene

I USA er det dem som mener at det nå er nødvendig å sende amerikanske styrker tilbake til Vietnam. Situasjonen krever det. Hæroffiser og tidligere medlem av Kongressen, republikaneren Charles K. Djou, og marineoffiseren Matthew Powell tok til orde for dette i et innlegg i magasinet Defense One tidligere i sommer.

De skriver at amerikanske soldater bør ta i bruk noen av basene USA bygget opp på 60-tallet, som fortsatt er i bruk. Det bør skje i løpet av de neste årene, mener de to offiserene.

En av basene som de siste årene er nevnt spesifikt ligger i Cam Ranh Bay. Basen er etablert et stykke nord for Ho Chi Minh-byen ved storbyen Nha Trang. Under Vietnamkrigen ble den benyttet av amerikanske luft-, sjø- og hærstyrker. Sovjetiske fly og fartøy tok i bruk basen fra 1979.

Cam Ranh Base. Bildet er tatt i 1967 da dette var en amerikansk fly- og marinebase.

I dag vil denne basen være av strategisk betydning på grunn av sin beliggenhet ut mot Sør-Kina-havet. Store marinefartøy og undervannsbåter kan gå inn der for vedlikehold.

Det kan også være at USA ser for seg en annen løsning enn å knytte seg til landfaste baser. Ved å være fast stasjonert ett sted er amerikanske styrker mer sårbare for angrep og naturkatastrofer. Ved å benytte ulike fly- og marinebaser langs den vietnamesiske kysten er det lettere å tilpasse seg et skiftende trusselbilde.

Amerikanske krigsskip har jevnlig besøk marinebasen Cam Ranh Base som under Vietnamkrigen var en amerikansk militærbase. Dette er mannskap USS San Diego på vei inn mot den sivile delen av baseområdet i august 2017. Foto: Justin Schoenberger / US Navy

Det krever samtidig at Vietnam lar USA få bruke flere av sine tidligere militærbaser i landet.

Vietnam trenger en mektig venn

I Vietnam er det også dem som åpent hevder at amerikanske styrker bør komme tilbake til landet. 5. mars 2018 ankret det amerikanske hangarskipet USS Carl Vinson opp utenfor den vietnamesiske byen Da Nang. At fartøyet skulle besøke nettopp Da Nang var av stor symbolsk betydning.

Det var på strendene inn mot byen at amerikanske marineinfanterister vasset i land 8. mars 1965. Det ble den første amerikanske bakkestyrken med kampavdelinger som gikk inn i Sør-Vietnam. USA var da offisielt med i storkrigen som var under oppseiling i Sørøst-Asia.

Marineinfanterister fra 9th U.S. Marine Expeditionary Force går i land i Da Nang i daværende Sør-Vietnam 8. mars 1965. Foto: Ap

I tillegg er Da Nang den byen på det vietnamesiske fastlandet som ligger nærmest de omstridte områdene ute i Sør-Kina-havet.

I forbindelse med besøket slapp den vietnamesiske sensuren gjennom flere oppsiktsvekkende intervjuer. De var gjort av utenlandske journalister som hadde fått snakke med innbyggere i Da Nang.

To vietnamesiske smågutter leker med en amerikansk marineoffiser fra USS Carl Vinson. De to guttene er begge født med skader som forklares med USAs bruk av miljøgiften Agent Orange under Vietnamkrigen. Bildet er tatt under hangarskipets besøk i Da Nang 7. mars 2018. Foto: Nguyen Huy Kham / Reuters

De ble sitert på at de hatet Kina og kinesere. Det ble også sagt at de håpet amerikanske styrker kunne komme tilbake til Vietnam for å skape trygghet.

Besøket av hangarskipet ble vurdert som vellykket. To år senere, i mars 2020, kom et annet hangarskip, USS Theodore Roosevelt, til Da Nang på et femdagers besøk.

Nå planlegges et tredje hangarskip-besøk.

Er det realistisk?

USA har helt siden andre verdenskrig hatt militært samarbeid og tilstedeværelse i en rekke land. Det er en viktig del av deres utenrikspolitikk. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være problematisk at USA sender soldater til et annet land.

Dette vil likevel være spesielt. Hvis USA inngår et militært samarbeid med Vietnam, og amerikanske styrker igjen skal tjenestegjøre eller være stasjonert i landet, så kan det skape reaksjoner. Vietnamkrigen ødela mange amerikanske familier. Den varte fra mars 1964 til de siste amerikanske soldatene forlot Sør-Vietnam i april 1975.

Vietnamkrigen skaper fortsatt sorg og vanskelige følelser i USA. Dette bildet er tatt 15. mai under avduking av et minnemonument i Colombia Falls, Maine. Mannen på bildet heter John Biernacki. Hans far, Henry Francis Biernacki fra Colorado, var en av de første som falt. Det skjedde under et hemmelig oppdrag 16. mars 1962. Et fly på vei til Sør-Vietnam med fallskjermjegere styret mellom Guam og Filippinene. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Vietnamkrigen oppleves fortsatt som et traume for landet. Det er likevel ingen politiske eller lovmessige hindringer i USA som kan vanskeliggjøre et militært samarbeid med den tidligere fienden.

Curtis Le May var general og sjef for US Air Force – det amerikanske flyvåpenet. Her står Le May i midten og er avbildet sammen med president John F. Kennedy til venstre og en annen general i flyvåpenet, Thomas S. Power til høyre. Le May er blitt stående som et symbol på Vietnamkrigen. I krigens innledende fase skal han ha uttalt at vietnameserne burde «bombes tilbake til steinalderen» hvis de ikke la ned motstanden. Bildet er tatt ved Offutt Air Force Base i Nebraska.

USA er klar over at det kan bli en svært viktig alliert. Vietnam er det eneste av landene med interesser i Sør-Kina-havet som faktisk grenser til Kina. Vietnam er også det landet som har tatt tydeligst til motmæle mot det de hevder er kinesisk aggresjon.

Andre forhold spiller også inn. Vietnam har fortsatt omfattende handel med Kina, men er langt mindre økonomisk avhengig av kineserne enn andre land i regionen. Det gjør det enklere for vietnameserne å knytte seg til USA. Amerikanerne må på sin side gi Vietnam økonomiske garantier.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin under sitt besøk i Hanoi 28. juli. Her er han i et fengsel der flere nedskutte amerikanske flyvere og flymannskap ble holdt fanget under Vietnamkrigen. Bak ham står en byste av Nord-Vietnams tidligere president, og grunnleggeren av den vietnamesiske motstandsbevegelsen, Ho Chi Minh. Foto: Chad McNeeley / SECDEF/PA

Korrupsjonsnivået i Vietnam er også lavere enn hva som er tilfelle for flere av nabolandene. Det betyr at landet kan bli en stabil samarbeidspartner for USA.

For USA vil det også spille inn at Filippinene, som tidligere var en viktig alliert, under president Rodrigo Duterte har fått et anstrengt forhold til amerikanerne. USA trenger nye samarbeidspartnere.

For Vietnam er det annerledes. Da de to vietnamesiske statene ble slått sammen i 1976 ble det etter hvert lagt opp til at landet skulle være i stand til å forsvare seg selv uten hjelp av andre. Gjennom 1990-tallet ble denne strategien skjerpet. Vietnam skulle ikke bli med i militære allianser eller tillate fremmede styrker på egen jord. De ville heller ikke ta parti i konflikter mellom andre land.

Vietnamesiske soldater under en militærparade i Hanoi. Bildet er tatt 2. september 2015. Foto: KHAM / Reuters

Det var riktignok et betydelig sovjetisk nærvær i Vietnam gjennom 70- og 80-tallet. Senere har også russiske fartøy og fly benyttet vietnamesiske baser. Vietnam gikk i tillegg inn i en militærallianse med nabolandet Laos i 1977, som fortsatt er gjeldende.

Likevel var Vietnam tydelige på sin strategi om å kunne forsvare seg selv.

Men i november 2019 åpnet vietnamesiske myndigheter at denne strategien riktignok kunne avvikes. Hvis omstendighetene gjorde det nødvendig kunne det bli aktuelt å innlede militære relasjoner med andre stater. Vietnam kunne dermed søke hjelp hvis de følte seg truet.

Det gjør det enklere for Vietnam å bli med i et forpliktende militært samarbeid med en annen stat.

Det er amerikanerne klar over. Det er deres mulighet.

Barn i Hanoi med amerikanske og vietnamesiske flagg. Bildet er tatt under Donald Trumps besøk 27. februar 2019. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Samtidig er det nok av vietnamesere som vil være skeptiske til å knytte sterkere militære bånd til USA. Det er særlig to forhold som taler imot det.

Velger Vietnam USA, velger de bort Kina. Det kan på sikt få alvorlige konsekvenser. Kina ser på Vietnam som en del av deres nærområde.

Vietnameserne gjør seg også avhengige av at amerikanerne vil stå sammen med dem mot Kina uansett hva som skjer. Det betyr også i en krigssituasjon.

USA har tidligere vist at de ikke nødvendigvis gjør det for enhver pris. Både Afghanistan, Irak og Sør-Vietnam ble forlatt uten at noen krig var vunnet.

Krever at menneskerettighetene følges

Også i USA er det skepsis. Joe Biden har foreløpig valgt å legge inn noen begrensninger og krav. Han vil blant annet at Vietnam gjør noe med menneskerettighetssituasjonen i landet. Det skriver Deutsche Welle. Inntil vietnamesiske myndigheter kan vise at de tar det på alvor, ønsker Biden å holde igjen.

Det vil også være utfordrende for en amerikansk president å samarbeide militært med et kommunistisk diktatur uten ytringsfrihet.

Samtidig pågår arbeidet med å forsterke båndene mellom de to landene, også militært.

24. august kommer visepresident Kamala Harris til Vietnam. Hennes besøk kommer kort tid etter at forsvarsminister Austin var i Hanoi. Det understreker at USA mener alvor.

Vietnams president Nguyen Xuan Phuc har uttrykt at han ser frem til besøket. Det vil bli fulgt med stor interesse – også fra Kina.