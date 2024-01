Sjukepleiar Turid har kome heim frå krigssona: – Heile greia sit i kroppen

Kvar morgon sidan 8. desember har Turid Andreassen gått den same vegen til jobb.

På sjukepleiarskulen nær Khan Younis har ho budd med det norske kirurgteamet frå Raude Kors, så vel som dei andre sjukehustilsette, familiane deira og andre evakuerte.

Den korte vegen til sjukehuset går gjennom ein park. Graset er no skjult bak liner med klesvask, haugar av søppel, og barn som spring på kryss og tvers.

Raude Kors-sjukehuset i Gaza er kjernen av det som no er ein stor flyktningleir, fortel Andreassen. Foto: AP

På akuttmottaket budde det folk i telt og under presenningar. Unge og gamle hoia og ville helse då ho kom. «Kva heiter du?» «Kvar kjem du frå?»

På andre sida av folkehavet var eit tidlegare covid-senter som aldri hadde hatt ein covid-pasient. I dag husar det operasjonssalar.

Andreassen var nemleg med i Raude Kross sitt kirurgteam, som blei sendt inn tidleg i vinter. Dei har sidan då hatt ansvar for dei spesielt vanskelege tilfella.

Palestinske Eman al-Kholi er ein av dei som har fått behandling på sjukehuset. Foreldra hennar blei drepne i eit israelsk rakettangrep. Foto: Reuters

– Det kan vere brannskadar på heile kroppen, pluss at ein har brotskadar over det heile. Nokre er lamma i tillegg, seier ho til NRK.

– Både barn og vaksne fekk lemmar amputerte. Det var veldig stygge skadar.

Tre gongar så mange pasientar

Dette er det andre teamet av sitt slag som organisasjonen har sendt inn. På det meste var dei tolv personar, og mange kjente kvarandre frå før.

Det Europeiske sjukehuset i Gaza, som det heiter, har vanlegvis 250 til 300 sengeplassar. No er talet minst tredobla, meiner Andreassen.

I tillegg til pasientar som trengde mange operasjonar og behandling over tid, kom det også stadig fleire.

NRK har ikkje bilete av Andreassen sitt team i operasjonssalen, men dette biletet er frå same sjukehus 31. desember 2023. Foto: AFP

– Dei låg tett i tett, og så sov dei pårørande rundt, seier Andreassen, og legg til at dei var plaga av at folk laga mat inne over open eld. Så var det all hostinga.

Ikkje ein gong kirurgane hadde vatn for å vaske hendene. Alle brukte handsprit, fortel ho.

– Blei du sjuk?

– Jada. Eg hadde sikkert tre rundar med forkjølingar og slikt. Det er enkle greier, men det er så tett og det er mykje som går.

Ein ICRC køyrer gjennom øydeleggingar på Gazastripa. Foto: Den internasjonale Raude Kors-komiteen

Mor mista alle borna sine

Fleire enn 61.000 menneske er skada som følge av krigshandlingane i Gaza, ifølge tal frå palestinske styresmakter. Talet deira på drepne har stige over 24.000.

Det er spesielt ein pasient som har gjort sterkt inntrykk på sjukepleiaren, som har reist på oppdrag for Den internasjonale Raude Kors-komiteen (ICRC) sidan 2005.

Andreassen fortel om ei kvinne på 29 år som hadde evakuert frå nord til familien sin i sør. Der budde dei 85 menneske under same tak, og huset blei bomba.

Mange har sett opp telt i sjukehusgangen. Dette er ein annan familie enn den Andreassen skildrar frå si tid i Gaza. Foto: AFP

Då døydde dei små tvillingane ho hadde føydd i oktober, mannen og resten av familien. Dei tre andre barna hennar hadde døydd tidlegare. Berre mora og broren hennar var att.

– Vi gjorde vårt beste for henne. Ho hadde nokre svære sår, men det var berre nokre små igjen då eg drog. Det var godt å sjå at ho hadde kome seg slik, men ho hadde dagar då ho var kjempedeprimert. Sjølvsagt.

– Det er ein ting å lege eit brannsår, men å lege resten er noko heilt anna.

Kampane har flytta seg nærare

Sidan ho kom har Andreassen merka tydelege endringar i krigssituasjonen nær sjukehuset.

– Då eg kom var det ganske harde kampar i Khan Younis sentrum og rundt det største sjukehuset i sår som er Nasser-sjukehuset.

– Bombinga høyrde vi kvar einaste dag. Desse tinga eskalerte berre, men samtidig blei vi fortalde at vi var tre, fire kilometer vekke. Det høyrdest ut som det var veldig mykje nærare på det kraftigaste.

– Det er dei sivile skjebnane som gir inntrykk og som ein veit at ein er der for å gjere noko med, seier Andreassen. Foto: Oda Eggesbø Ottesen / NRK

Sist veke, altså andre veka i januar, var krigshandlingane mykje tettare på, seier ho.

Fleire av pasientane deira flykta medan teamet hennar framleis var på plass. Også helsepersonell leitte etter stader å reise med familien.

Det siste døgnet skal 158 palestinarar vere drepne i israelske bombeangrep, melder helsestyresmaktene i Gaza. Sjølv kom Andreassen til Noreg sist fredag.

– Er det noko av dette som sit att i kroppen no, sjølv om du også har reist?

– Ja. Heile greia sit i kroppen, sjølvsagt.

– Det må berre stoppe. Det burde ha teke slutt for lenge sida. Det er så meiningslaust overdrive det som skjer no.