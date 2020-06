Sju personer funnet drept i Alabama

Amerikansk politi opplyser i formiddag at sju personer er blitt funnet døde etter en skyteepisode i Valhermoso Springs i delstaten Alabama.

Politiet rykket ut etter melding om en skyteepisode i 8-tida norsk tid. På stedet ble det gjort funn av flere døde personer, og et større område ble sperret av.

På Facebook skriver politiet at det er sju voksne menn og kvinner som er funnet døde, og at de etterforsker saken som en drapssak.

Det er startet drapsetterforskning, og politiet opplyste fredag morgen at de kommer til å tilbringe flere timer på åstedet.

– Det er et forferdelig åsted, og det trengs noe tid for å gjennomgå det, sier etterforsker Mike Swafford ved sheriffens kontor i Morgan fylke.

Han sier også at politiet ikke har noen mistenkt, og at motivet for ugjerningen er ukjent.

Ifølge Swafford har politiet rykket ut til huset flere ganger tidligere, trolig så sent som i forrige uke i forbindelse med en annen hendelse.

Nærmere detaljer om skytingen er ennå ikke kjent.