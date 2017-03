Sju løslatt etter London-angrepet

To personer sitter fremdeles i varetekt, en 27 år gammel mann og en 57 år gammel mann. Begge ble pågrepet i Birmingham torsdag.

I tillegg har to kvinner blitt løslatt mot kausjon, den ene av dem er mistenkt for å forberede en terrorhandling.

DREPT: Gjerningsmannen Khalid Masood. Foto: AFP

Det sentrale spørsmålet for politiet og deres etterforskning er om gjerningsmannen Khalid Masood var alene om planleggingen og gjennomføringen av terrorangrepet onsdag, eller om han sto i ledtog med andre.

Så langt har politiet beslaglagt 2700 gjenstander fra 21 ulike adresser, inkludert en «massiv mengde» datafiler.

– Brukte WhatsApp

Spekulasjonene i britiske medier spekulerer spenner nå fra at 52-åringen var en forstyrret mann som lenge hadde hatt tanker om å drepe til at han var en del av et større nettverk.

Tabloidavisen DailyMail hevder de sitter på dokumentasjon som viser at Masood var logget på den krypterte meldingstjenesten WhatsApp bare minutter før han kjørte inn i folkemengden på Westminster Bridge og kort tid før han ble skutt og drept av politiet. Ble han veiledet av en «terror-mastermind»? Spør avisen seg.

Ifølge BBC etterforsker politiet nå hvorvidt han brukte meldingstjenesten like før angrepet.

52-åringen hadde en langt kriminelt rulleblad som inkluderte blant annet våpenbesittelse og vold, men hadde aldri blitt dømt for noe terrorrelatert.

RANSAKING: Politiet går inn i huset der den døde gjerningsmannen Khalid Masood bodde i Birmingham. Foto: Rui Vieira / AP

Besøkte Saudi-Arabia

Den britiskfødte trebarnsfaren het opprinnelig Adrian Russel Elms. I skoletiden brukte han navnet Adrian Ajao, og da han konverterte til islam skiftet han navn til Khalid Masood.

Den saudiarabiske ambassaden bekrefter lørdag at Masood besøkte Saudi-Arabia tre ganger. Han hadde jobbvisum og i to perioder arbeidet han som engelsklærer, fra november 2005 til november 2006, og senere fra april 2008 til april 2009. I mars 2015 tilbrakte han seks dager i landet.

Fire mennesker ble drept i terrorangrepet onsdag. Politimannen Keith Palmer (48), som ble knivstukket utenfor parlamentet, Aysha Frade (43), Kurt Cochran (54) og Leslie Rhodes (75).

50 mennesker ble skadet, og 31 måtte til behandling på sykehus. For to av dem er tilstanden fremdeles kritisk og en er livstruende skadet.