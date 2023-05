Det var Oklahomas lokale etterforskningsbyrå Oklahoma State Bureau

of Investigation (OSBI) som mandag kveld gikk ut med det grufulle funnet på eiendommen til den dømte seksualforbryteren Jesse McFadden i den lille byen Henryetta.

Politiet mener to av likene er 14 år gamle Ivy Webster og 16 år gamle Brittany Brewer.

De fem andre døde antas å være den 39 år gamle Jesse McFadden og familien hans, opplyser politiet.

– Våre tanker går til familie, venner og medelever og alle andre. Dette er en tragedie, sa sheriff Eddy Rice i Okmulgee fylke på en pressekonferanse.

Rice understreket at ingen av de døde foreløpig er formelt identifisert, men sa politiet med stor sannsynlighet hadde funnet jentene som var meldt savnet.

– Vi venter bare på bekreftelsen, sa Rice ifølge CNN.

Savnet etter helgebesøk

Henryetta, som har i overkant av 5600 registrerte innbyggere, ligger nær 15 mil øst for Oklahoma City.

Ifølge politiet startet de å gjennomsøke eiendommen der Jesse McFadden bodde i utkanten av byen mandag ettermiddag, ved 15-tiden.

Jentenes familier hadde kontaktet politiet etter at de to ikke kom hjem som avtalt søndag ettermiddag etter et helgebesøk, skriver avisen The New York Times og nyhetsbyrået Reuters.

En etterlysning av jentene ble sendt ut. Også 39-åringen ble etterlyst da jentene var sett i mannens bil, en hvit Chevrolet pick up. McFadden var i 2003 blitt dømt for voldtekt.

Da politiet først kom til adressen var det ingen til stede. Ved andre forsøk kom de over noe som ledet dem til de døde personene, ifølge Gerald Davidson som er talsperson for Oklahoma State Bureau of Investigation.

Funnet skal ha blitt gjort utendørs.

– Alle var døde, opplyste sheriff Eddy Rice til lokalavisen Tulsa World.

Jesse McFadden skulle ha møtt i retten samme dag som likene ble funnet for å ha sendt mobilmeldinger med seksuelt innhold til en tenåringsjente og oppbevaring av barnepornografi.