Sju drept da bil kjørte inn blant folk utenfor migrantsenter i Texas

Folk sto og ventet på en bussholdeplass utenfor senteret for migranter i Brownsville sør i delstaten da en bil plutselig braste inn blant dem søndag morgen lokal tid.

De aller fleste av de døde var migranter fra Venezuela, opplyser lederen for senteret, Victor Maldonado.

Det er foreløpig ikke kjent om det dreier seg om en ulykke, eller om det var en villet handling.

Politiet opplyser at bilføreren ble pågrepet på stedet. Han er fraktet til sykehus under politibevoktning, og det er tatt blodprøver av mannen for å se om han var påvirket av alkohol eller narkotika.

Nødetatene rykket ut til åstedet i Texas. Foto: AP

Senterleder Maldonado sier at video fra senterets overvåkingskameraer viser hvordan bilen braser inn blant menneskene som ventet på bussholdeplassen.

Brownsville ligger lengst sør i Texas rett ved grensen til Mexico.

Migrantsenteret, som heter Bishop Enrique San Pedro Ozanam Center, er det eneste senteret i Brownsville som tilbyr overnatting for migranter som har blitt løslatt fra føderal varetekt.

– I løpet av de siste to månedene har det hver dag kommet mellom 250 og 380 mennesker hit til senteret, sier Maldonado.

Senteret har bare plass til 250 migranter, men ifølge Maldonado reiser mange av dem som kommer dit, videre samme dag.