Sju amerikanere savnet etter skipskollisjon

En leteaksjon etter de sju savnede pågår i regi av japansk kystvakt i samarbeid med USA.

– Etter hvert som mer informasjon blir kjent, skal vi dele det med familiene og deretter når det er passende for offentligheten, sa USAs marinesjef John Richardson lørdag morgen norsk tid.

– Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier, la han til.

Tok inn vann

Marinefartøyet USS Fitzgerald tok inn vann etter kollisjonen 56 nautiske mil utenfor kysten av halvøya Izu ved 2.30-tiden natt til lørdag, men mannskapet fikk stabilisert situasjonen.

Et annet amerikansk marinefartøy i området, USS Dewey, ble sendt for å bistå og hente med seg mannskapet fra det ødelagte fartøyet. Japanske marine- og kystvaktfartøy ble også sendt til stedet for å bistå.

De tre som ble skadd, ble hentet med helikopter og satt i land. Kaptein Bryce Benson var blant de tre.

Ved solnedgang lørdag kveld var USS Fitzgerald tilbake i havnebyen Yokosuka sør for Tokyo, der USA har en marinebase. Skipet gikk for egen maskin, men med redusert framdrift som følge av store skader på fartøyets styrbord side under vannoverflaten.

Handelsskipet som var involvert i kollisjonen, er et filippinsk konteinerskip som seiler under navnet ACX Crystal. Skipet, som er langt større enn USS Fitzgerald, ble påført noen bulker og skraper.

Uklar årsak

Mannskapet på 20 var uskadd, ifølge det japanske shippingselskapet Nippon Yusen KK. Konteinerskipet satte kursen for Tokyo etter hendelsen.

USS Fitzgerald er en såkalt jager, et hurtiggående krigsskip som er spesielt egnet til eskorteoppdrag. Skipet er normalt stasjonert i Yokosuka, 56 nautiske mil fra der ulykken fant sted.

Årsaken til kollisjonen er uklar.