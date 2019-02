Sjørøvere herjer i Karibien igjen

– For to dager siden stjal de to motorer, tok fangsten og banket opp kollegene våre, sier en fisker fra Río Caribe til Insight Crime, en stiftelse som forsker på organisert kriminalitet i Latin-Amerika og Karibien.

Frykt for piratene som i stadig større grad kontrollerer Venezuelas kyst, gjør at mannen ikke vil at navnet hans skal bli brukt.

I løpet av 2018 stjal piratene motorene til 31 av de små båtene som fiskerne i Rio Caribe bruker.

– Vi har 76 motorer igjen, men vi tør ikke dra ut på sjøen lenger, sier fiskeren.

Økte med 163 prosent

En oversikt fra Oceans Beyond Piracy viser at det i 2017 var 71 tilfeller av piratvirksomhet i Latin-Amerika og Karibien.

Det var en økning fra 27 tilfeller fra året før, en økning på 163 prosent.

Oceans Beyond Piracy, som ikke har lagt frem tall for 2018 ennå, inkluderer ikke tall med lokale fiskere i småbåter.

Jevnlig rapporteres det om lokale fiskere som er drept av pirater, men med over 23.000 mord i fjor og en av verdens høyeste drapsrater, når ikke forbrytelsene opp i media.

Bare rundt 20 kilometer skiller Venezuela og Trinidad og Tobago. Nå har piratene nærmest ubestridt kontroll på området.

Smugler kokain og bleier

Målet til piratene er å kontrollere farvannene nord for Venezuela som er sentrale smuglerveier for kokain og marihuana fra Colombia.

– Piratene har raske motorbåter som gjør det mulig for dem å frakte narkotika, våpen og andre illegale varer til Trinidad på bare noen få minutter, og om nødvendig, bruke makt til å stoppe alle som krysser deres vei, sier en journalist fra det venezuelanske området Sucre.

Samtidig har det økonomiske sammenbruddet i Venezuela ført til tomme butikkhyller i deler av landet. Det har gjort at smuglerne tjener godt på å smugle inn forbruksvarer som bleier, skriver Bloomberg.

En fisker bærer i land litt av fangsten i Rio Caribe, øst i Venezuela. Fangstene i området er redusert med over to tredeler på et drøyt tiår. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Truer nabolandene

Piratene fra Venezuela truer nå fiskere i nabolandene, skriver BBC.

I landsbyen Fullarton på Trinidad, bare et par mil fra Venezuela, drar fiskerne nå ut for å fiske i mørke, uten lys, for ikke å bli oppdaget av piratene.

– Vi er alle redd for dem. Rundt 50 fiskere fra landsbyen vår har blitt enten ranet eller kidnappet. Våre eneste sjanser er å fiske i mørket slik at vi ikke blir oppdaget eller å kjøpe større motorer slik at vi kan kjøre fra dem, sier fiskeren Gerry Padarath fra Fullarton.

Når piratene tar fanger kan de krever hundretusener av kroner for å slippe dem fri, penger som samles inn av hele landsbyer.

Mange tidligere fiskere

Mange av piratene har selv vært fiskere, men er drevet fra arbeidet på grunn elendige fangster og Venezuelas økonomiske krise.

Med en inflasjon på 1,2 millioner prosent i fjor og en forventet inflasjon på ti millioner prosent, er pengene fiskerne får for fangstene sine lite verdt.

Samtidig har overfiske har ført til at fangstene er langt lavere enn de var for bare et tiår siden.

I 2004 ble rundt 120.000 tonn tunfisk fisket utenfor kysten av Venezuela, skriver AP. I dag tar de samme fiskerne opp under 40.000 tonn, under en tredel av det de dro inn i glansdagene.

Resultatet er at mange har funnet seg nye inntekter, nå som pirater.

Alexandre-Olivier Oexmelins illustrasjon av kaptein Morgan som i 1669 ødelegger den spanske flåten ved Maracaibo-sjøen i det som i dag er Venezuela. Nå er det samme området igjen herjet av pirater.

Utenriksdepartementet advarer

Også når det gjelder større skip er kysten utenfor Venezuela blitt farligere.

Det siste året har to større skip blitt bordet utenfor Venezuela, viser en oversikt fra ICC.

26. juli i fjor ble et containerskip bordet og bestjålet da det lå ved kai i Georgetown.

Så nylig som 17. januar i år ble et tankskip bordet og bestjålet ved Puerto Jose.

Også det norske utenriksdepartementet advarer nå i sine reiseråd for Venezuela om faren for sjøkapring i venezuelansk farvann.

Den advarselen gjelder først og fremst for større skip og nordmenn som seiler i Karibien, men de som er i størst fare er lokale i fiskere i området rundt det kollapsende Venezuela.