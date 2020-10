Sjølberging er Kinas nye moteord

Kina har hatt en fantastisk vekst i en årrekke og er den eneste økonomien som har stablet seg på beina etter at koronaviruset rammet verden. Denne uken legger kommunistpartiets ledelse den politiske og økonomiske strategien for de neste fem årene. Målet er å møte utfordringene de vet kommer.

Kina velger nå å vende blikket innover.

Verdens nest største økonomi vil satse mer på sitt eget interne marked, og egen nyvinning.

Landets president oppfordrer folket til nasjonal dugnad.

– Vi står nå overfor dyptgripende endringer vi ikke har sett på hundre år. Under disse omstendighetene må vi satse på sjølberging og selvstendig innovasjon, sa president Xi Jinping, da han nylig besøkte en elektronikkprodusent.

Sjølberging er blitt landets nye politiske moteord. Xi ønsker seg altså flere kinesiske oppfinnere, og at folket kjøper lokale produkt.

SELGER: Salgskonsulent Chen Xianzu arbeider for det kinesiske merket Jetour. Han hevder at mange av kundene ønsker å støtte opp om lokale merkevarer Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Internasjonal skepsis

Strategien er et svar på den økte internasjonale skepsisen til Kina. Kritikken handler om alt fra koronavirusets opprinnelse til menneskerettigheter, og kinesisk teknologi.

Med USA i spissen har mange land vendt ryggen til Kinas teknologiske flaggskip Huawei. De frykter at selskapet kan spionere på vegne av kinesiske myndigheter.

Ingen har klart å bevise at slik spionasje skjer. Den kinesiske sikkerhetsloven tilsier likevel at alle landets selskaper må overlevere informasjon til myndighetene, dersom det skulle kreves.

Også den populære appen TikTok, og andre teknologiselskaper, møtes med mistanke.

Samtidig gjør denne skepsisen det stadig vanskeligere for Kina å skaffe den utenlandske teknologien landet har gjort seg avhengig av.

Ikke minst setter USA kjepper i hjulene for at Kina skal få tak i datachips.

Kina har derfor innsett at mangelen på egen innovasjon har gjort nasjonen sårbar.

SJØLBERGING: Kinas president Xi Jinping oppfordrer folket til nasjonal dugnad og sjølberging Foto: NOEL CELIS / AFP

Nasjonal stolthet

Kineserne hevder at USAs utspill egentlig er et forsøk på å hindre Kinas økonomiske vekst, og at andre land blindt lar seg diktere av amerikanerne.

Den kinesiske økonomien har galoppert de siste tiårene. Kommunistpartiet har forespeilet at det kun vil ta sju år før Kina går forbi EU-landenes samlede økonomi. Innen 2032 kan landet ha overtatt USAs posisjon som verdens største økonomi.

Økonomisk vekst er særdeles viktig for kommunistpartiets legitimitet i egen befolkning. Veksten har også ført med seg en styrket nasjonal stolthet.

Nasjonalismen forsterkes ytterligere av motstanden Kina nå møter i verden utenfor.

Hos forhandleren til det kinesiske bilmerket Jetour, er kundene ofte motivert av mer enn pris.

– Mange av våre kunder er tydelige på at de kun vil kjøpe kinesiske biler. De ønsker å bidra til at lokale merkevarer utvikles, slik at de kan konkurrere med utenlandske selskaper som har en mye lengre historikk, sier salgskonsulent Chen Xianzu til NRK.

To spor

Kinas suksess skyldes utvilsomt at landet åpnet opp sin økonomi for fire tiår siden. Den ferske strategien kan derfor forstås som et stort skritt tilbake.

Denne gangen lukker ikke landet seg helt, men satser på et dobbelt løp. Vinduet mot verden beholdes, men eksport-strategien skal ikke lenger være i forsetet.

Observatører mener at Kina ikke kan lykkes med en så stor satsing på det indre markedet, uten at det gjennomføres store reformer.

Det trengs større privatisering av økonomien, der staten nå er den største drivkraften. Dessuten er inntektsgapet for stort. Flere må få mer penger mellom hendene for å være villige til å handle mer.

Det blir også vanskelig å trylle frem mange utgaver av Petter Smart, for Kina har så langt ikke satset nok på innovasjon.