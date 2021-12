– Folket her har talt på vegne av folket i hele Storbritannia. Vi sier høyt og tydelig: Boris Johnson, festen er over!

Slik lød seierstalen til Helen Morgan fra det liberaldemokratiske partiet. Hun er nytt parlamentsmedlem fra North Shropshire, en landlig valgkrets på grensa mellom England og Wales.

Sviende nederlag

Helt siden 1830 har velgerne «alltid» stemt fram en konservativ kandidat her. Fram til i natt. Valgresultatet er et sviende nederlag for en hardt presset statsminister Boris Johnson.

– Folk som har stemt konservativt i hele sitt liv er forskrekket over statsministerens mangel på anstendighet. De er lut lei av å bli tatt som en selvfølge, sier Helen Morgan.

GRATULASJONER: The Raving Loony Party gratulerer Liberaldemokratene med å ha vunnet over de konservative. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Hun vant valget klart, etter at den konservative Owen Patterson ble tvunget til trekke seg fra parlamentet for brudd på reglene om lobbyvirksomhet. Han hadde tatt jobber på si for private selskaper for å påvirke politiske avgjørelser mot god betaling.

Kameraderi og koronafester

Britene spør seg nå om korrupsjonsanklager og kameraderi i det konservative partiet er det som omsider kan felle statsminister Boris Johnson.

INGEN FEST: Boris Johnson på vei ut av statsministerboligen i Downing Street i går. Foto: Frank Augstein / AP

I tillegg er statsministeren i hardt vær for å ha arrangert flere fester i Downing Street mens Storbritannia har vært nedstengt.

I går fortalte The Guardian om en pizzafest med vin og sprit i statsministerboligen i mai i fjor, som skal ha vært i strid med regjeringens strenge koronaregler.

Mindre morsom jul?

Også før jul i fjor skal det ha vært minst sju fester i Downing Street mens briter flest ble bedt om å holde avstand og holde seg hjemme, ifølge Daily Mirror.

Nå lurer britiske kommentatorer på om årets julefeiring kanskje ikke blir like morsom for den fargerike og omstridte Boris Johnson.

Tidligere denne uka stemte nesten hunder av hans egne partifeller mot regjerings eget forslag om nye koronarestriksjoner. Mest rabalder ble det om forslaget om å innføre et koronapass for å slippe inn på nattklubber.

Omikron-varianten av koronaviruset har ført til høy smitteøkning i Storbritannia den siste tida.

Mini-folkeavstemning

I Storbritannia blir suppleringsvalgene når det trengs et nytt parlamentsmedlem fra en valgkrets ofte sett på som en viktig temperaturmåler på hvordan det går med den sittende regjeringen. En slags mini-folkeavstemning over statsministeren, rett og slett.

JULEVALG: Valgkretsen North Shropshire har vært ansett som et trygt konservativt sted, men det var før skandalene. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Boris Johnson har tapt to slike folkeavstemninger i det siste, først i Buckinghamshire i sommer og nå i Shropshire rett før jul.

Flere politikere i hans eget partiet er nå bekymret over at Boris ikke lenger virker å være den velgermagneten han pleide å være.

– Nå er det siste runde. Et slikt slag til og han er ute, sier det konservative parlamentsmedlemmet sir Roger Gale til BBC i dag.