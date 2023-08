Det var på ein paneldebatt i regi av Atlanterhavskomiteen at Nato-topp Stian Jenssen forsnakka seg på tysdag.

Han og to forskarar snakka om moglege alternativ til ein fullstendig ukrainsk siger.

– Det som har vore snakka om er på ein eller annan måte at ukrainarane skal gi opp sin ambisjon vestover og godta ein slags nøytralitet og at det er ei løysing, sa han.

– Eg trur faktisk at den meir sannsynlege løysinga er at dei gir opp territorium og så får dei eit Nato-medlemskap i retur.

Her er Stian Jenssen under debatten på Arendalsuka. Foto: Atlanterhavskomitéen / Skjermdump

Etter at VG først omtalte saka i går, har det kome reaksjonar frå mange hald. Spesielt frå Ukraina har dei vore sterke.

Også Russland har merka seg Jenssen sine kommentarar.

Tidlegare president og statsminister Dmitrij Medvedev skriv i meldingsappen Telegram at «ideen er interessant, men at Ukraina i så fall må gi frå seg hovudstaden.

– For å kunne slutte seg til alliansen må makthavarane i Kyiv gi frå seg sjølve Kyiv, hovudstaden til det historiske russiske riket.

No tar Jenssen bladet frå munnen om utsegnet og kontroversen som følgde.

– Kom feil ut

– Det kom feil ut. Eg ville ikkje ha sagt det på den måten. Saka for meg var jo at når denne krigen ein gong sluttar så må Ukraina få nokre forsikringar for sin framtidige tryggleik, svarar han.

– Vi har sett eit mønster av russisk aggresjon, og for at dette ikkje gjentek seg så må vi ha på plass eit rammeverk som sikrar Ukraina sin tryggleik.

– Er dette ei løysing som Nato jobbar for utanfor dei offisielle organa, at det kan vere snakk om ein slik type bytehandel?

Jenssen i intervju med NRK. Foto: Sigurd Falkenberg Mikkelsen / NRK

– Eg vil ikkje spekulere for mykje i moglege løysingar på denne konflikten uansett. Det vil vere opp til ukrainske styresmakter å vurdere på kva for grunnlag dei ønsker å inngå eventuelle forhandlingar og kva dei ønsker å forhandle om.

Jenssen seier han har snakka med Nato-sjefen sidan i går, og at han ikkje er overraska over reaksjonane som har kome.

– I forhold til korleis dette blei framstilt, er eg ikkje overraska over at Ukraina reagerer på det. Det er ikkje her snakk om at ein på noko som helst måte skal anerkjenne den russiske okkupasjonsmakta.

– Min intensjon var å snakke om behovet for tryggleiksgarantiar for Ukraina, langsiktig når konflikten tek slutt.

– Ikkje kven som helst

Seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi), Jakub M. Godzimirski, seier til NRK at det «ikkje er kven som helst» som har kome med desse utsegna.

Jakub Godzimirski er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt. Foto: Christopher Olssøn

– Det er viktig å også sjå det i ein større kontekst. Det er ein mann som har sete veldig nært Stoltenberg.

Godzimirski er ikkje overraska over at deltakarane på debatten diskuterte moglege scenario etter at krigen er over.

– Når ein sit i eit lukka rom kan ein uttrykke seg litt friare. Når det skjer under Chatham House-reglar har du ein annan type diskusjon.

– Det som er litt meir overraskande er at dette blei gjort på ein såpass offentleg måte, og ein som kan oppfattast som ein slags representant for alliansen.

Eit sentralt problem er at utsegna til Jenssen kan bli tolka av dei andre ved forhandlingsbordet som «ei tilståing om at denne løysinga er ei moglegheit».

Jenssen og Stoltenberg har jobba saman lenge. Her er dei på Nato sine hovudkvarter i Brussel like etter at pandemien braut ut. Foto: ERIK LUNTANG / NATO/ERIK LUNTANG

– Samtidig så er det slik at han berre er ein av rådgivarane til Jens Stoltenberg. Stoltenberg har kome med veldig klare beskjedar om behovet for å bevare Ukraina sin territorielle integritet. Så det er kanskje det som blir lagt mest vekt på.

– Stian Jenssen kjem kanskje til å bli litt meir forsiktig med å uttale seg i norsk offentlegheit ved neste høve.

Allereie brukt som propaganda

Hanna Schelest leiar programmet for tryggingsstudium ved utanriksinstituttet Ukrainian Prism.

Ho seier til NRK at kommentarane Jenssen kom med tysdag bør bli tolka som hans «personlege meining».

– Ifølge den offisielle arbeidstittelen hans har han ikkje rett til å styre Nato sin politikk eller nokon av forhandlingane.

Schelest er leiar ved Ukrainian Prism. Foto: Wilson Center

– Nato har stadfesta Ukraina sin territorielle integritet i alle sine nyaste kunngjeringar på toppmøtet i Vilnius. Det er den samrøysta posisjonen til Nato.

Likevel meiner ho at han bør unngå å ta slike offentlege standpunkt på grunn av jobben han gjer.

Schelest viser til at Jenssen nesten umiddelbart blei sitert av propagandamaskinane der.

– Vi har allereie sett kor nøgde russarane var med utsegna om at ein kan diskutere spørsmålet om ukrainske territorium, og at Nato ikkje har ein stabil posisjon på det.

Schelest seier at ho ikkje har høyrt dette argumentet bli løfta fram før av «dei som tek avgjerdene».

– Blant alle andre var det ei klar forståing om at i det tilfelle vi gir noko til den russiske føderasjonen, vil det berre opne nye dører for krigføringa.

– Det er ikkje territorium, det er folk. De må forstå at vi ikkje snakkar om 500 meter med grunn, men vi snakkar om folka som bur der.