Sjokkavgangen som kaster May ut i nok en krise

Brexit-minister David Davis kastet håndkleet på oppløpssiden og både brexit og regjeringen kan komme til å tryne på målstreken.

På kort sikt hjelper det ikke på den politiske krisen at tidligere boligminister Domiic Raab overtar som brexit-minister.

FERDIG: David Davies på vei fra et BBC-intervju etter at han gikk av som brexit-minister. Foto: Tolga Akmen / AFP

Dramatisk vending

Fredag kveld erklærte statsminister Theresa May at regjeringen var enige om hvordan britene ønsker seg det etter at de forlater EU i mars 2019. Etter lang tid med intern strid og åpen krig, skrev regjeringsmedlemmene under på en 100-siders erklæring som skulle sende Storbritannia ut i et friksjonsløst liv etter skilsmissen med EU.

Men sent søndag kveld tar saken en dramatisk vending.

David Davis, som har vært Storbritannias sjefforhandler siden 2016, trekker seg.

Med bare ni måneder igjen til brexit, kaster han dermed regjeringen ut i nok en politisk krise, som ikke har vært større siden statsminister Theresa Mays katastrofale valgnederlag våren i fjor. Da mistet De Konservative flertallet i Underhuset.

David Davis kan ikke lenger støtte det han og brexit-tilhengerne mener er en utvannet brexit-strategi, der tilhengerne av et fortsatt EU-medlemskap har fått en for stor finger med i spillet.

KRITISERES: Theresa Mays nye brexit-plan tolkes som at regjeringen velger et tettere forhold til EU enn det mange EU-skeptikere ønsker. Foto: Simon Dawson / Reuters

Mays nye brexit-plan er kjernen i problemet

Storbritannia nye brexit-plan innebærer blant annet at:

Det bør opprettes et frihandelsområde mellom Storbritannia og EU for både industri- og jordbruksvarer.

Storbritannia skal følge EUs regelverk på det økonomiske området og rette seg etter et regelverk som er i tråd med EU-domstolens.

Det skal ikke lenger være fri flyt av arbeidskraft slik det er i EU, men et regelverk skal sikre at briter og EU-borgere skal kunne reise fritt til hverandres land for å studere eller jobbe. Dagens ordning skal erstattes av en registreringsordning.

Tollunionen skal erstattes av et tollområde.

Storbritannia skal kunne inngå handelsavtaler med andre land.

Det indre marked blir ikke nevnt i avtalen, som Storbritannia forlater etter overgangsperioden er over i 2020. Meningen er at dette også skal løse problemene ved grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Problemet er at planen blir tolket som at regjeringen velger et tettere forhold til EU enn mange EU-skeptiske ministre egentlig ønsker.

Regjeringskrise

David Davis og en lang rekke EU-skeptiske folkevalgte mener altså at regjeringens nye brexit-plan innebærer et EU medlemskap, bare ikke i navnet.

Derfor kan det også ligge an til en regjeringskrise for statsminister Theresa May.

Opposisjonen mener brexit-ministerens avgang tyder på mangel på styring, og at det er kaos i brexit-forhandlingene.

Mer alvorlig er det at det murres i Mays egne rekker, og at det kan komme til et mistillitsforslag mot statsministeren som en følge av brexit-krangelen.

Det baner i tilfelle vei for utenriksminister Boris Johnson, som av mange blir tippet som den heteste kandidaten til å ta over både parti og statsministerpost.

FÅ MØTER: David Davis (t.v.) og EUs sjefforhandler Michel Barnier skal bare ha brukt fire timer sammen siden 2016. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Jacob Rees-Mogg, som står i bresjen for de mest EU-skeptiske folkevalgte i Underhuset, skal allerede ha mottatt underskrifter fra kolleger som krever at det blir reist et mistillitsforslag mot May.

Rees-Mogg selv er avventede foran et møte i Det Konservative partiet mandag kveld

David Davis skal ha vært misfornøyd lenge. Det har også kommet fram at han kun har møtt EUs sjefforhandler Michel Barnier i totalt fire timer, siden han fikk jobben med å ta Storbritannia ut av EU i 2016.

Uten Davis har statsminister Theresa May havnet opp i nok en politisk floke, som om ikke den fastlåste situasjonen med EU var nok

Oktober var det meningen at forholdet mellom EU og Storbritannia skulle være endelig avklart. Det spøker for den tidsfristen.