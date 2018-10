Sjeldent opptak: Stjeler tårene til sovende fugl

En video som viser hvordan en nattaktiv sommerfugl åpner øyet på en svartrupemaurfugl i Amazonas vekker oppsikt verden over. Den stjeler tårene til fuglen.

Forsker Leandro Moraes filmet det hele og fikk studien publisert i tidsskriftet Ecological Society of Amerika i september.

Forsker Leandro J.C.L. Moraes forskningsfelt inkluderer mangfold, taksonomi, biogeografi, evolusjon og bevaring av neotropiske amfibier og reptiler, men han er i utgangspunktet en naturalist som gjerne deler sine oppdagelser. Foto: Leandro Moraes

Han forteller til NRK at det ikke er så vanlig å finne en sovende fugl når man beveger seg gjennom Amazonas midt på natten. Vi har begrenset kunnskap om vanene til disse artene på denne tiden av døgnet.

– Derfor er denne type hendelser veldig spennende i seg selv. Jeg forsøker å fotografere og filme disse individene når de ikke ser meg, men de våkner gjerne og kommer seg unna, forteller Moraes.

Skjønte ikke hvor sjeldent det var

Denne natten ble han derfor overrasket over at fuglen satt rolig, med en sommerfugl på ryggen.

– Den største overraskelsen var da jeg skjønte at sommerfuglen plasserte sugesnabelen sin inn i fuglens øye, sier han til NRK.

Tårene til fuglene kan være en viktig kilde til natrium og proteiner for sommerfuglene. Foto: Leandro Moraes. Foto: Leandro Moraes.

Han fortsatte videre på stien, på jakt etter amfibier og reptiler, og fant en tilsvarende fugleart som hadde en hel lik sommerfugl på ryggen. Men dette var lenger opp i høyden og bildene ble derfor ikke så gode.

– På det tidspunktet hadde jeg ingen anelse om at det jeg hadde fanget på film var noe som man sjelden får se. Det oppdaget jeg først da jeg kom tilbake til byen og fikk se grundigere på opptakene jeg hadde gjort, sier Moraes.

Tregere om natten

Fuglene er lette, raske og gode til å fly unna når de blir plaget, av den grunn tror han at selve tidspunktet for filmingen kan ha vært avgjørende. At det skjedde om natten.

Fuglens manglende evne til å bevege seg under denne hendelsen kan henge sammen med at fuglen får lavere stoffskifte om natten, og er i en dyp søvnlignende tilstand, skriver Moraes i sin studie.

Man har sett sommerfugler og andre insekter forsyne seg av tårene til krokodiller og skilpadder, men at det skjer fra fugler er bare registrert to ganger tidligere, skriver nettstedet Livescience. Moraes oppdagelse er altså det tredje kjente tilfellet i verden.

Sommerfugler kan også lete etter saltkilder i jord. Foto: Leandro Moraes. Foto: Leandro Moraes

En kilde til salt

Fenomenet der insekter forsyner seg av tårene til andre dyr er ganske vanlig, og kalles for lachryfagy. Det kan være en måte å skaffe seg salt på, som ikke finnes i nektar, og som kan være vrient og skaffe seg andre steder.

Kaare Hilmar Aagard er ekspert på sommerfugler og tilknyttet NTNU i Trondheim. Han har sett videoklippet av sommerfuglen som kalles nattfly på norsk og som forsyner seg av tårene til fuglen.

– Dette er veldig spennende, ikke ukjent, men meget sjeldent at vi får dette på film, sier Kaare Hilmar Aagard til NRK.

