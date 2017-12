Sjelden sopp vokste på takterrasse i Paris

Trøffelen er en sjelden soppart som vanligvis er å finne i provinsen i Sør-Frankrike og Italia.

Mange økologer hevet derfor øyenbrynene da en vintertrøffel ble funnet på en takterrasse i metropolen Paris, bare noen steinkast unna Eiffeltårnet.

Funnet er omtalt i flere franske aviser, deriblant Le Point.

Urbane strøk har lite ideelle vekstforhold for sopp, likevel har en trøffel klart å gro midt i sentrum av storbyen Paris. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Potensial for biologisk mangfold

Det er første gang en viltvoksende trøffel har blitt funnet i Paris. Naturhistorisk museum mener funnet understreker uvitenhet rundt potensialet til urbane økosystemer.

– Oppdagelsen er et herlig eksempel på hvordan grønne tak har et stort potensial for biologisk mangfold i byer, uttalte eksperter ved museet, som sier det er oppsiktsvekkende at trøffelen har vokst så langt unna sitt naturlige habitat.

Trøffelen er regnet som en delikatesse på lik linje med kaviar, og enkelte typer kan koste opptil 30.000 kroner kiloet. Årsaken til den høye prislappen er at de er svært vanskelig å dyrke og kun vokser på røttene til visse tresorter.

Grønne takterrasser har blitt et vanlig syn i Paris, etter innføringen av en ny lov som krever at nye bygninger må ha tak dekket med planter. Foto: Charles Platiau / Reuters

Nye krav om grønne tak

I mars innførte Frankrike en ny lov som krever at alle nye kommersielle bygninger må bygge tak som er delvis dekket av planter eller solcellepaneler.

Grønne tak har en isolerende effekt og bidrar til å redusere mengden energi som er nødvendig for å regulere temperaturen på bygningen. I tillegg gir det også fugler et naturlig habitat til hekking.