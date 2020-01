Gründeren Malin Sjöstrand har sagt at hun fikk ideen til «mobilhotellene» da hun så hvordan hennes egne barn brukte mer og mer tid foran den lysende mobilskjermen.

Hun forteller at det er planer om å åpne et slikt hotell i Oslo i løpet av året.

Malin Sjöstrand vil hjelpe folk med å bekjempe mobilavhengighet Foto: Privat

På «hotellene» der smartmobilen låses inn, kan man få låne en enkel Nokia-telefon med kun tale og sms. Dermed er man likevel tilgjengelig, selv om man holder surfingen i sjakk. Betjeningen sørger for å overføre kontakter fra smarttelefonen til den enkle lånetelefonen.

I Stockholm har tilbudet blitt godt mottatt, sier Malin Sjöstrand til NRK:

– Interessen har vært stor, men folk viste litt motvilje mot å sjekke inn mobilene i desember på grunn av julestresset.

Hun tror interessen vil ta seg opp nå når mange har som nyttårsløfte å redusere sin skjermtid.

Slik omtaler Sjöstrand «mobilhotellene» på Twitter.

Ubegrenset antall dager

– Det koster 50 kroner for å sjekke inn et ubegrenset antall mobiler fra en familie, sier Sjöstrand.

Tilbudet gjelder også for et ubegrenset antall dager, fordi Sjøstrand ikke tror risikoen er så stor for at folk vil etterlate smartmobilene sine på hotellet for lenge.

Inntektene fra mobilhotellet i Stockholm går den ideelle organisasjonen MIND som arbeider for å forebygge psykisk helse hos unge.

«Avrusing for smarttelefon» kalles tilbudet på mobilhotellet Foto: Epicsenteret Stockholm

Frigjøring fra surfing

Stiftelsen til Sjøstrand har i tillegg til Stockholm etablert et «mobilhotell» i Åre i Jämtland. Snart kommer det også et slikt hotell i Finland – og det er varslet en etablering i Oslo.

En stilisert tegning av den enkle Nokia 3310 med bare tale og sms. Foto: FINNISH MINISTRY FOR FOREIGN AFF

Strengt tatt er ikke «hotellet» noe annet enn en skranke der betjeningen tilbyr deg å overta smarttelefonen din for noen timer eller dager. De låser den inn i en sikker boks, mot at du betaler et gebyr!

Men, ideen bak det hele er å tilby hjelp til frigjøring fra smartmobilen og fra for mye surfing på nettet.

Det er ikke så lett å gjøre når man hele tiden vet at mobilen er tilgjengelig i lomma.

«Avrusing for smarttelefon» kalles tilbudet i denne videoen fra Epicsenteret i Stockholm. Der er det ene «mobilhotellet» – midt i sentrum, ikke så langt fra Sergels torg.

Malin Sjöstrand har også utviklet en app for folk som gjerne vil kutte ned på sin skjermbruk.

Den er lansert av den ideelle stiftelsen «Scriin». Den engelskspråklige kanalen til Sveriges Radio – SR – har gjort et intervju med Sjöstrand om dette prosjektet.