Sjefredaktør og halve staben sparket på dagen i amerikansk storavis

Møtet mandag morgen skal ha vart i under ett minutt.

Til stede var Grant Whitmore, en av toppene i medieselskapet tronc, Inc., som kjøpte den historiske avisen New York Daily News i fjor.

Kort tid etter møtet kom tårevåte journalister og redaktører ut av bygget på nedre Manhattan med pappesker under armene.

Journalist Chelsia Rose Marcius kom gråtende ut av redaksjonslokalene mandag etter å ha fått sparken. Foto: Mark Lennihan / AP

I 7. etasje satt kun halvparten av staben igjen, i det som en gang var avisen med størst sirkulasjon i USA.

Heller ikke sjefredaktør Jim Rich var spart.

Sjefredaktøren raser

Jim Rich omtales som en redaktør som ga avisen en ny giv under hans to perioder i redaksjonen.

Selv om opplaget hadde sunket til om lag 200.000, publiserte han jevnlig forsider som fikk byens oppmerksomhet og dominerte samtalen i sosiale medier.

Avisen var også en krass kritiker av president Donald Trump.

– Hvis du hater demokrati og synes lokale myndigheter burde operere ukontrollert og i mørket, så er det en god dag for deg, skrev Jim Rich tydelig opprørt på Twitter mandag.

Redaktør Kirsten Lee har også mistet jobben, sammen med omlag 40 journalister fra både nyhets- og sportsredaksjonen, i tillegg til de fleste fotografene.

Etter president Donald Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki var beskjeden på avisens forside klar: "Åpent forræderi". Foto: New York Daily News

Fallende opplagstall

– Jeg er overbevist om at dagens tiltak vil sørge for økt vekst for Daily News i årene som kommer, skrev Grant Whitmore i et notat til dem som nå skal drive den historiske avisen videre, rapporterer avisen The New York Times.

Nedbemanningen kommer ikke som lyn fra klar himmel.

Avisen har som andre lidd under fallende annonseinntekter og opplagstall de siste årene. Digitalt når de 23 millioner lesere hver dag, men heller ikke det er tilstrekkelig for avisens nye eiere.

– Jeg ser frem til å jobbe med denne gruppen for å gripe mulighetene som ligger foran oss, fortsatte Whitmore i notatet til de ansatte, der han også la vekt på at han stadig har tro på avisformatet.

Marcus Santos var fotograf ved Daily News frem til mandag. Her poserer han med mandagens avis der han står for forsidebildet. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Forbildet til Lois Lane og Clark Kent

Den snart 100 år gamle avisen var opprinnelig arbeiderklassens venn, som vant tillit og høstet anerkjennelse gjennom sine mange avsløringer relatert til organisert kriminalitet og korrupsjon.

Daily News var også utgangspunktet for den verdenskjente «avisen» The Daily Planet der Clark Kent og Lois Lane var blant journalistene på nyhetsgulvet.

Spillefilmen «The Paper» fra 1994 var også basert på Daily News som alle newyorkere har et forhold til.

Clark Kent aka Superman ble spilt av Christopher Reeve og Lois Lane av Margot Kidder i Superman-filmene fra 1970-tallet. Foto: Anonymous / Ap

Prisbelønt vaktbikkje

Avisen har mottatt den prestisjefylte Pulitzerprisen 11 ganger, senest i 2017 sammen med nettavisen ProPublica for deres avsløringer rundt New York politiets misbruk av regler relatert til utkastelse fra boliger.

Nå frykter mange av de tidligere ansatte, og journalistene som er igjen, at begrensede muligheter til å avdekke kritikkverdige forhold vil få konsekvenser for byens innbyggere.

– Folk gråt og klemte hverandre, sier Scott Widener til avisen New York Times.

Han har jobbet som researcher i avisen siden 1990 og kommet seg gjennom mange av avisens tidligere kriser, men denne gangen klarte heller ikke han å holde tårene tilbake, forteller han.

Under avisens storhetstid hadde Daily News den største sirkulasjonen i USA. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Guvernøren kaller det en «katastrofe»

Da nyheten ble kjent gikk New Yorks guvernør Andrew M. Cuomo offentlig ut og kritiserte avgjørelsen til tronc, Inc.

– Dette vil utvilsomt ødelegge mange husstander og skade en viktig New York-institusjon og en av våre nasjoners journalistiske giganter, skrev guvernøren.

Cuomo ber medieselskapet om å revurdere avgjørelsen og tilbyr dem hjelp for å forhindre det han omtaler som en «katastrofe».

New Yorks guvernør Andrew M. Cuomo ber tronc, Inc. om å hente de tidligere ansatte tilbake på jobb. Foto: Christopher Gregory / Afp

Henter inn ny sjefredaktør

Tronc, Inc. har hovedsete i Chicago og eier en rekke større amerikanske aviser, blant dem the Chicago Tribune, The Baltimore Sun, Orlando Sentinel og The Morning Call of Allentown, Pennsylvania.

Medieselskapet har annonsert at redaktør i The Morning Call in Allentown, Robert York, tar over som sjefredaktør av Daily News.

Han har lengst fartstid fra San Diego, og overtok som redaktør i Pennsylvania i 2016.

Tronc, Inc. solgte Los Angeles Times i februar etter at deres valg av ny sjefredaktør førte til splid i avisen. Foto: DAVID MCNEW / AFP

Solgte The Los Angeles Times etter splid

Enkelte er skeptiske til om de vil lykkes med valg av ny sjefredaktør etter fadesen med The Los Angeles Times.

I oktober 2017 ga tronc, Inc. toppjobben i storavisen på USAs vestkyst til en ekstern kandidat med bakgrunn innen business.

Valget av Lewis D’Vorkin var kontroversielt både i og utenfor redaksjonens lokaler, og hans korte tid som sjefredaktør skapte overskrifter.

Lewis D’Vorkin ble til sist kun to måneder i jobben LA Times og tronc, Inc. valgte til sist å selge LA Times til Patrick Soon-Shiong i februar.