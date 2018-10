Sjefen for Interpol er forsvunnet i Kina

Det var kona som etterlyste Meng Hong-wei som er president i den internasjonale politiorganisasjonen Interpol med base i den franske byen Lyon.

Ifølge franske myndigheter forlot han landet i 29. september og avisen South China Morning Post skriver at Meng ble arrestert med en gang flyet hans hadde landet i Beijing. Han skal være under gransking av sikkerhetsmyndighetene i landet, men det er ikke klart hva han granskes for eller hvor han er.

Jobbet med sikkerhet i Kina

Meng er den første kinesiske presidenten i Interpol, som samordner arbeidet til politiet i 192 land. Før han begynte der, var Meng viseminister for offentlig sikkerhet i Kina, noe som ga ham kontroll over det hemmelige politiet.

Kina håpet at utnevnelsen av Meng skulle gjøre det lettere å få internasjonal hjelp til å spore opp folk som er anklaget for økonomiske forbrytelser, inkludert korrupsjon.

Ifølge Amnesty International har Kina benyttet Interpol til å få arrestert dissidenter og kinesiske flyktninger som har søkt tilflukt i andre land.

Dette blir avvist fra Interpols side. Organisasjonen opplyser at det er generalsekretær Jürgen Stock som står for den daglige driften.

Interpol har sendt ut en melding der det heter at organisasjonen er klar over det de kaller Mengs mulige forsvinning, men sier dette er en sak for kinesiske og franske myndigheter.

Flere forsvinninger

Flere kjente kinesere har forsvunnet for kortere eller lengre tid de siste årene. En av dem var den kjente skuespilleren Fan Bingbing. Hun dukket nylig opp på sosiale medier igjen etter at det hadde vært helt stille rundt henne siden mai.

Forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færøvik sier det NRK at det er vanskelig å vite hva som har skjedd med Meng Hong-wei, men at det kan tenktes at kinesiske myndigheter ikke er fornøyde med den jobben han har gjort i Interpol.

– Men det kan også hende han er arrestert for korrupsjon. I ministeriet der han jobbet i Kina er det flere som allerede er pågrepet, sier han.

Torbjørn Færøvik.

Færøvik sier kinesiske myndigheter har hatt en kampanje der de slår ned på korrupsjon og at straffene har vært strenge. Han mener kona til Meng Hong-wei har grunn til å være bekymret hvis det stemmer at han er arrestert.

– Er man først pågrepet, blir man i regelen dømt. For å sette noen fri uten tiltale, er det samme som å innrømme at man har gjort en feil, og det gjør ikke kinesiske myndigheter, sier Torbjørn Færøvik.