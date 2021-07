OL-komitéen bekreftet torsdag at Kentaro Kobayashi fikk sparken fra rollen som sjefen for åpning- og avslutningsseremonien, skriver Kyodo News.

Hendelsen, som nå har kostet Kentaro Kobayashi jobben som sjef for åpningsseremonien, skjedde i 1998. Det er et gammelt videoklipp som har kommet fram i lyset, der Kobayashi skal ha tullet med holocaust på et humorprogram.

Etter videoen sirkulerte ble Kobayashi straks møtt med hard kritikk.

– Enhver person, uansett hvor kreative, har ikke rett til å gjøre narr av ofrene for nazistisk massemord, sa Abraham Cooper ved Simon Wiesenthal-senteret, mest kjent for å kjempe mot antisemittisme, i en pressemelding på onsdag.

Han sa videre at hver assosiasjon mellom Kobayashi og OL vil være en fornærmelse til minnet av 6 millioner jøder som døde under andre verdenskrig.

Kentaro Kobayashi, tidligere sjef for åpningsseremonien, fikk sparken for en antisemittisk vits i 1998. Foto: AP

– Det kom fram at han under en tidligere opptreden brukte ord som gjorde latter ut av et historisk faktum, sa OL-sjef Seiko Hashimoto på et pressemøte torsdag.

Hashimoto beklaget for at dette skulle skje dagen før åpningsseremonien.

– Det var ekstremt uforsiktig, sier Kobayashi i en uttalelse om videoen.

Dette er bare den siste i en lang rekke skandaler som har vært knyttet til OL i Tokyo.

Hopper over seremonien

Tidligere statsminister i Japan, Shinzo Abe, sier at han ikke skal se på åpningsseremonien, melder kringkasteren NHK.

Abe spilte en viktig rolle i få lekene i den japanske hovedstaten. I 2013, to år etter atomulykken i Fukushima, sto Abe foran et rom med komitémedlemmer og sa at katastrofen var under kontroll og at han ønsket å vise gjenoppreisingen i landet.

I sommerlekene i Rio 2016 kledde Abe seg ut som den populære dataspill-figuren Super Mario for å representere Japan.

Han gikk av som statsminister i fjor på grunn av sin helsetilstand.

Nå ønsker han ikke å være der under åpningsseremonien etter at japanske myndigheter erklærte unntakstilstand i Tokyo, skriver Reuters.

Shinzo Abe, Japans tidligere statsminister, kler seg ut som den kjente dataspill-figuren Super Mario i 2016 under sommerlekene i Rio. Foto: Yu Nakajima / AP

Rammet av skandaler

Tidligere denne uken gikk Keigo Oyamada av fra rollen som komponist for åpningsseremonien.

Musikerens OL-jobb ble kjent nylig. Det førte til at uttalelser Oyamada ga i avisintervjuer på 1990-tallet igjen ble et samtaleemne. Der fortalte musikeren, tilsynelatende uten anger, at han mobbet skolekamerater med funksjonshemninger.

Oyamadas del i seremonien, en omtrent fire minutter lang komposisjon som skulle spilles av på starten, skal ikke bli brukt, sa OL-komitéen.

I februar gikk sjefen for Tokyo 2020 og tidligere statsminister Yoshiro Mori av etter kjønnsdiskriminerende kommentarer.

I mars trakk Hiroshi Sasaki seg som kreativ sjef for lekene for nedsettende kommentarer mot en kvinnelig japansk kjendis.

I en ny meningsmåling av svarer 68 prosent at de tviler på at myndighetene kan kontrollere koronaviruset og 55 prosent er imot å ha sommerlekene, skriver The Asahi Shimban.

Det har vært en kraftig økning i smittetilfeller i Japan og det forventes at tilfellene skal øke mer.