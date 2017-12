Sjakkmester dropper VM på grunn av Saudi-Arabias kvinnesyn

Onsdag kjemper Magnus Carlsen videre for å ta VM-tittelen i hurtigsjakk i Riyadh i Saudi-Arabia

Nå er det klart at Anna Muzytsjuk, som vant VM i lynsjakk og hurtigsjakk på kvinnesiden under fjorårets mesterskap i Doha, ikke vil forsvare titlene under årets mesterskap i Saudi-Arabia, skriver The Guardian.

Grunnen er at hun ikke vil finne seg i reglene hun som kvinne måtte ha fulgt mens hun oppholdt seg i vertslandet.

«For nøyaktig ett år siden vant jeg disse titlene, og var det lykkeligste mennesket i sjakkens verden, men denne gangen har jeg en virkelig dårlig følelse», skriver Muzytsjuk selv i meldingen hun la ut på Facebook lille julaften.

Ofrer premiepott

Kvinner i Saudi-Arabia lever under svært strenge begrensninger, og får ikke kjøre bil eller bevege seg fritt uten mannlig ledsager. De forventes også å kle seg i vide, tildekkende kapper kalt abaya.

Vertslandet har riktignok lempet litt på reglene under det internasjonale mesterskapet, og krever «bare» at kvinnelige deltakere har på seg langbukser og høyhalsede topper.

Men det var langt fra nok for den regjerende lyn- og hurtigsjakkmesteren.

«Jeg valgte å ikke spille etter andres regler, ikke ha på meg abaya, ikke bli ledsaget når jeg går utendørs og i det hele tatt ikke føle meg som en underordnet skapning», skriver Muzytsjuk i Facebook-innlegget.

Hun tror selv at boikotten kommer til å koste henne betydelige premieinntekter.

«Jeg er klar til å stå opp for mine prinsipper og stå over arrangementet, hvor jeg på fem dager var forventet å tjene mer enn jeg gjør i et dusin andre arrangementer til sammen.»

Muzytsjuk skriver videre at også søsteren, tidligere verdensmester Marija Muzytsjuk, har valgt å holde seg hjemme.

Saudiene satser stort

Vertslandet Saudi-Arabia har investert store summer og mye prestisje i de to sjakkmesterskapene, som også bærer navnet til kong Salman.

Premiepotten på til sammen 16,6 millioner kroner er i tillegg langt høyere en det som er vanlig i tilsvarende mesterskap, skriver The Independent.

Arrangementet har imidlertid ikke vært uten kontroverser. Julaften ble det klart at sju israelske deltagere ikke får innreisevisum til Saudi-Arabia fordi golfstatene ikke anerkjenner landet.

Også delegasjonen fra nabolandet Qatar har valgt å utebli, etter at arrangøren forbød dem å bruke sitt eget nasjonalflagg under mesterskapet.

Arrangementet har også vært omstridt internt i det svært konservative muslimske landet. For bare to år siden uttalte landets øverste religiøse leder, stormuftien Sheikh Abdulaziz Al Sheikh at sjakk er forbudt under islam fordi spillet er bortkastet tid og kan skape splid.