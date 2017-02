Sjåførens enke: Har bedt til Gud om at French skal få komme hjem

– Joshua French blir benådet av hensyn til moren. Det er ikke snakk om soningsoverføring til Norge, sier Kongos justisminister, Alexis Thambwe Mwamba til NRK. Foto: Christine Præsttun / NRK

Tidligere mandag sa justisministeren i Den demokratiske republikken Kongo, Alexis Thambwe Mwamba, at det bare er et spørsmål om tid før Joshua French blir benådet og kan forlate landet.

– Det eneste jeg kan si er at det i alle fall blir i løpet av dette året. Når han har fått denne benådningen er han fullstendig fri, sier Mwamba til NRK.

Han la til at det fortsatt er en del prosedyrer som må på plass for at French skal kunne benådes. Som en del av dette må også familien til sjåføren French og Tjostolv Moland er dømt for å ha drept, være inneforstått med planene.

– Vi bruker forskjellige kanaler, deriblant den protestantiske kirken, for å overbevise familien og ha et godt fundament for det vi skal gjøre, sier justisminister Mwamba.

– Har bedt for dette lenge nå

Bibiche Olendjeke, sjåførens enke, sa til VG i fjor at hun mener French må få lov til å dra hjem til Norge. Hun bekrefter sitt standpunkt overfor avisa mandag kveld.

– Jeg har bedt til Gud om dette. French har lidd lenge. Nå må han og hans mor få forlate Kongo, sier Olendjeke, som sier til avisa at hun ikke kjente til justisministerens uttalelser før VG tok kontakt.

Uttalelsene fra den kongolesiske justisminiteren har ellers blitt tatt i mot med avdempede følelser i French-leiren. Joshua Frenchs mor, Kari Hilde French, har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK, men påpeker i et blogginnlegg mandag kveld at ikke noe er avklart ennå.

– Joshua er fremdeles verken benådet, overført til Norge eller kommet ut av fengselet. Vi håper jo det vil skje en dag, skriver hun, og viser for øvrig til advokat Hans Marius Graasvolds uttalelser til NRK.

– Denne saken er ikke løst før han er hjemme igjen, sa Graasvold blant annet til NRK mandag.

Utenriksminister Børge Brende (H) skriver på Twitter at det er kommet positive signaler i saken, men påpeker at han ikke tar noe for gitt. Statsminister Erna Solberg påpeker på sin side at norske myndigheter har blitt skuffet når det gjelder utlevering flere ganger tidligere.

Har sonet i åtte år

French er dømt til døden og til fengsel for livstid i Kongo. Han har snart sonet åtte år i kongolesisk fengsel. Han og kameraten Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo i mai 2009, kort tid etter at sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble drept.

Advokat Hans Marius Graasvold tviler på om Joshua French blir benådet nå. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

French og Moland ble pågrepet og tiltalt for drapet, og en militær ankedomstol dømte dem året etter til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, væpnet ran og for å ha inngått et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for drapet på sjåføren.

I august 2013 ble Moland funnet død på cellen de to delte i militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa.

De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte seg og tiltalte French for å ha drept kameraten. I 2014 ble French dømt til livstid for overlagt drap på Moland.

Forrige uke skrev VG at bare underskriften manglet i en avtale om soningsoverføring som norske og kongolesiske myndigheter skulle ha forhandlet fram. Avtalen skal ha vært nærmest klar høsten 2015, men er ikke formelt signert.