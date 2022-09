Klokka 9 opna dørene til Westminster Abbey og gjestene har byrja å kome.

2.000 personar skal delta i gravferda, og blant dei er 500 kongelege, stats- og regjeringssjefar.

På lista av inviterte står mellom anna USAs president Joe Biden, Brasils president Jair Bolsonaro og den kinesiske visepresidenten Wang Qishan. Også det norske kongeparet og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltek.

Sjølve gravferda starta klokka 12. norsk tid.

Dronning Elizabeths begravelse time for time Foto: VICTORIA JONES / AFP Ekspandér faktaboks Kl. 0900: Dørene åpner for ankomster til Westminster Abbey

Kl. 11.35: Prosesjon med kisten fra Westminster Hall til Wesminster Abbey

Kl. 12.00: Begravelsen begynner i Westminster Abbey

Kl. 13:00: Begravelsen avsluttes med to minutter stillhet og nasjonalsangen

Kl. 1315: Prosesjon med kisten fra Westminster Abbey til Wellington Arch

Kl. 14.00: Kisten ankommer Wellington Arch der den flyttes over i bil og fraktes til Windsor

Kl. 16.06: Kisten ankommer Windsor

Kl. 16.10: Prosesjon med kisten til Windsor slott

Kl. 16.53: Prosesjon fremme ved St Georgs kapell ved Windsor slott

Kl. 17.00: Gudstjeneste med i Windsor der dronningens kiste senkes ned i kapellets hvelv

Kl. 20.30: Privat begravelsesgudstjeneste som ender med at dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip sammen gravlegges i kong Georg VIs minekapell, der også dronningens mor, far og søster er gravlagt

BBC reknar med at rundt 4 milliardar vil å sjå på direktesendinga av gravferda. 125 kinoar vil også halde ope og vise den store hendinga i Storbritannia.

Kafear, restaurantar og skular er stengd i dag, og dei fleste har fri.

Aldri før har fleire vore venta å følgje med på ei gravferd.

Store folkemengder har samla seg i London måndag. Foto: KEVIN COOMBS / Reuters

NRK sin reporter Espen Aas ved Westminster Abbey fortel at folk har overnatta på fortauet for å få dette med seg. Gatene er stengde så folk må ta seg fram til fots.

Tryggingstiltaka er svært strenge, seier Aas.

– Vi som er her ved Westminster Abbey kjem oss ingen veg før den siste statsleiaren her forlate området, mange timar etter at sjølve gravferda er over. Alt handlar om tryggleiken deira.

Store folkemengder

Det er venta fleire hundre tusen menneske i sentrale London.

Michael Vasilescu (19) frå Romania har reist frå Tyskland for å sjå kista til Elizabeth.

Bestemora til Vasilescu lærte han mykje om britiske kongar.

Michael Vasilescu (19) har reist frå Tyskland for gravferda til dronning Elizabeth. Foto: Marius Christensen / NRK

– Dette er meir enn ein hobby. Det er ein lidenskap, seier han til NRK natt til måndag.

Han er ikkje den einaste som har reist til London for den store gravferda.

Rebecca har reist saman med kona og borna frå Wales.

– Vi reiste hit for å gi borna ei oppleving. Dette vil berre skje ein gong, seier ho.

Transportstyresmaktene reknar med at 1 million menneske vil besøkje byen i dag, og fleire kilometer med avsperringsgjerde er sett opp i sentrum av byen for å unngå kaos.

Over 10.000 politifolk er på jobb, og tryggingsoperasjonen blir den største i byen nokosinne. I tillegg til politibetjentane er rundt 6.000 militære med på det nøye planlagde programmet.