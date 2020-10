– Kom hit! Sett deg ned! Det er raketter!

Den armenske journalisten Angelika Zakarjan og hennes kollegaer er ute på jobb i Stepanakert, den største byen i Nagorno-Karabakh. Plutselig slår raketter ned i nærheten, og journalistene forsøker å finne dekning.

INTENS BESKYTNING: Bomber eksploderer i Stepanakert, den største byen i Nagorno-Karabakh. Byen har normalt om lag 50 000 innbyggere, men nå har mange flyktet. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Krigshandlingene brøt ut søndag for to uker siden, og etter det har livet blitt helt annerledes for den 26 år gamle etniske armeneren. Til NRK forteller Zakarjan at det er fryktelig å være mål for bombing den siste tiden.



– I Stepanakert høres lyden av bombing, lyden av sirener som advarsel om ikke å gå ut. På nettet ser vi hva som skjer i byen, for nå kan vi ikke gå ut av bomberommene.

Folk er redde, vi får vite at mange sivile er såret og at det er døde, sier journalisten. MOMBEMÅL: Sosialarbeideren Seymur Valijev bor i Aserbajdsjans nest største by Ganja som blir bombet fra armensk side. Foto: Privat

Byen Ganja ligger utenfor Nagorno-Karabakh, men har også blitt bombet denne uka.

Dette er Aserbajdsjans nest største by med mer enn 300 000 innbyggere.

Det som nå skjer er dramatisk, sier den aserbajdsjanske sosialarbeideren Seymur Valijev som har bodd lenge i byen.

– Dette er helt vilt. Du kan være ute i gata, opptatt med din vanlige jobb, og så kommer et rakettangrep, forteller den 30 år gamle aserbajdsjaneren.

Han tror ikke noen vil nekte for at de er redde, for det som skjer er farlig og skremmende.

Begge sider krever retten til Nagorno-Karabakh

Armeneren og aserbajdsjaneren mener at det er motparten som angriper sivile i denne konflikten, mens deres egne styrker bare angriper militære mål.

Armenerne i Nagorno-Karabakh hevder at de har en historisk rett til å bo i Nagorno-Karabakh. Men området er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

– For Aserbajdsjan er dette en krig om territorium. For oss er det en krig om fedrelandet. Derfor har ikke vi tenkt å dra herfra. Vi planlegger ikke å gi oss, sier Zakarjan.

Aserbajdsjaneren har en helt annen mening.

– Dette territoriet tilhører Aserbajdsjan. Løsningen på problemet finnes innen folkeretten. De militære styrkene til de armenske separatistene bør trekkes ut fra vårt land, sier Valijev til NRK.

Konflikten har vart i tiår

I forbindelse med at Sovjetunionen gikk i oppløsningen i 1991, tok separatister støttet av Armenia kontrollen over Nagorno-Karabakh.

I løpet av flere år med krig, mistet om lag 30 000 mennesker livet, nærmere en million mennesker ble drevet på flukt, de fleste av dem aserbajdsjanere. I 1994 ble det inngått en våpenhvile som senere har blitt brutt flere ganger.

Denne gangen anklager begge sider hverandre for å ha startet kamphandlingene.

Mislykket våpenhvile

Fredag ettermiddag kom utenriksministrene i Armenia og Aserbajdsjan til Moskva for å forhandle om en våpenhvile. Den russiske utenriksminsiteren, Sergej Lavrov, erklærte at den skulle tre i kraft i går formiddag.

IKKE OVERHOLDT: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ledet forhandlingene med sine kollegaer fra Armenia og Aserbajdsjan om en våpenhvile. Foto: HANDOUT / AFP

Men etter kort tid anklaget begge sider hverandre for å bryte våpenhvilen.

Også i dag skal den aserbajdsjanske byen Ganja ha blitt bombet, og ni mennesker skal ha mistet livet.

Også Stepanakert inne i Nagorno-Karabakh skal ha blitt angrepet. Tidligere denne uka kom den armenske statsministeren med denne uttalelsen:

– Vi er nå på kanten av en krig i stor skala i Sør-Kaukasus, og det kan få helt uforutsigbare følger, sa Nikol Pasjinjan. Han gjentar at Nagorno-Karabakh er en del av Armenia.

SIVILE RAMMES: Armenske angrep har ført til store ødeleggelser i den aserbajdsjanske byen Ganja. Den ligger utenfor Nagorno-Karabakh og er landets nest største by. Foto: AP

Aserbajdsjans president vil ta kontrollen over regionen med militær makt.

– Jeg håper at Aserbajdsjans hær vil fortsette å utføre sin oppgave. Folkeretten bør respekteres fordi Nagorno-Karabakh og andre okkuperte områder tilhører Aserbajdsjan, sier Ilham Alijev.

Fare for opptrapping

Denne uka kom Tyrkias utenriksminster til Aserbajdsjans hovedstad Baku for å ha samtaler med landets president.

Tyrkerne har flere ganger uttrykt sin fulle støtte til aserbajdsjanernes kamp for å ta kontrollen over Nagorno-Karabakh.

På den andre siden er Armenia en nær alliert med Russland, både økonomisk og militært.

Russerne har en forsvarspakt med armenere, og kan komme til å gripe inn militært på Armenias side. Hvis både Russland og Tyrkia trekkes militært inn på hver sin side i konflikten i Kaukasus, kan den bli langt mer alvorlig og omfattende.

KUMMERLIG: Sivilbefolkningen må oppholde seg i kjellere og bomberom. De som kan, har flyktet fra stedene med mest intens bombing. Foto: AP

På begge sider av frontlinjene må sivilbefolkningen stort sett oppholde seg i bomberom.

De som kan, har flyktet fra områdene med den mest intense bombingen,

Mange frykter en opptrapping.

– Hvis det skjer, kan det være starten på noe stort, ikke bare mellom Nagorno-Karabakh, Armenia og Aserbajdsjan, men noe mer farlig, noe som kan utvikle seg til en tredje verdenskrig, sier den armenske journalisten Angelika Zakarjan.