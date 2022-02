Sivile med tregevær øver på krig

Ukraina mobiliserer et heimevern med 130.000 sivile. Mange av dem har aldri tatt i et skytevåpen tidligere fordi de ikke har noen militærtjeneste bak seg.

Mange kvinner melder seg til krigsinnsats i Ukraina. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Av mangel på skytevåpen er det mange av dem som trener med tregevær.

– Jeg har aldri vært i militæret

I et skogsområde i utkanten av hovedstaden Kiev øver de. Danmarks Radio har snakket med noen av de som har meldt seg til innsats dersom Russland invaderer landet deres.

– Jeg har aldri vært i militæret før, så dette er min første opplevelse, sier den 37 år gamle IT-spesialisten Aleksei Varava til Danmarks Radio (DR).

Han har tatt med seg et lekevåpen hjemmefra, et slags luftgevær. Han er klar til å ofre livet sitt dersom russiske styrker invaderer hjemlandet.

– Helt sikkert. Først vil jeg evakuere familien min, deretter vil jeg slutte meg til kampen, sier Varava.

– Krigen er ikke langt unna

IT-spesialisten får trening i militær taktikk og førstehjelp denne dagen. Han er glad for at stadig flere sivile melder seg til tjeneste.

– Antallet som melder seg er stigende. Det er bra at folk begynner å forstå at krigen ikke er langt unna. Krigen kan bryte ut når som helst, sier Aleksei Varava.

I sivile klær og med tregevær øver det nye heimevernet i Ukraina. Foto: ritzhau / ritzau

Øst i Ukraina, nær grensen til Russland har det pågått en «lavskala-krig» i åtte år. Der er det stadig trefninger mellom russiskstøttede opprørere og regjeringsstyrkene i Ukraina.

– Bare idioter som ikke er redde

Men den store frykten er at Russland kan invadere Ukraina med voldsomme styrker.

De siste månedene har 120.000 russiske soldater med tunge våpen blitt utplassert langs grensen til Ukraina.

– Det er bare idioter som ikke er redde, sier offiseren Artur som har meldt seg som frivillig i kampen mot russerne, til NRK.

Øst i Ukraina er det såkalt lavterskel-krig. Frykten er full russisk invasjon. NRKs reporter Morten Jentoft er ved fronten i Luhansk fylke, her avbildet i en skyttergrav 5. februar. Foto: Lokman Ghorbani / nrk

Han er nestkommanderende ved en framskutt posisjon som NRK besøker utenfor landsbyen Krymske i Luhansk fylke. Landsbyen ligger langs den 500 kilometer lange frontlinjen i konflikten i Ukraina.

– Alle har mistet noen de kjenner

Artur kommer selv fra Kirovgrad fylke sør i Ukraina, og har meldt seg frivillig og tegnet kontrakt med ukrainske forsvaret. Han forteller at han har mistet tre av sine kamerater i løpet av krigen øst i landet.

– Her er det skyting flere ganger i uken sier han, der han følger NRK rundt i stillingen som den ukrainske hæren opprettet sist sommer.

Offiseren Artur sier til NRK at det bare er idioter som ikke er redde. Han forbereder seg på krig. Foto: Lokman Ghorbani / nrk

– Alle har mistet noen de kjenner i denne konflikten, sier Artur. NRKs reporter ser at han får tårer i øyene når han må tenke tilbake på det han har opplevd.

Artur sier at nettopp dette gjør at det kan bli vanskelig for russere og ukrainere å finne sammen igjen.

– Men jeg vil at vi skal ha et normalt forhold til Russland, sier Artur.

Han legger til at han er veldig glad for den hjelpen som Ukraina nå får, både militært men også moralsk.

Russisk styrkeoppbygging

Russland har samlet rundt 70 prosent av styrkene de trenger for å innlede en fullskala invasjon av Ukraina, sier amerikanske tjenestepersoner til Reuters.

I løpet av de siste to ukene har antall taktiske bataljoner i grenseregionen økt fra 60 til 83, og ytterligere 14 er på vei, sier to anonyme tjenestepersoner til nyhetsbyrået.

Ukrainske spesialstyrker øver på krig. Bildet er fra byen Pripyat 4. februar. Nå trener spesialstyrkene opp et heimevern på 130.000 kvinner og menn. Foto: Mykola Tymchenko / AP

Når det gjelder tidspunktet for en eventuell invasjon, mener tjenestepersonene at tiden fra midten av februar til slutten av mars peker seg ut. Da vil værforholdene ligge best til rette for transport av militærenheter.

Det, kombinert med det voksende antallet russiske styrker i nærheten av Ukraina, kan bety at vinduet for diplomati er i ferd med å lukkes, heter det.

Hele familier melder seg for å få opplæring i krigføring. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Tjenestepersonene mener at Kiev vil falle innen et par dager om Russland invaderer, skriver Reuters.

En fullskala invasjon vil føre til at Ukraina mister mellom 5.000 og 25.000 soldater, mens Russland mister mellom 3.000 og 10.000.

De sivile tapene anslås til mellom 25.000 og 50.000.

Invasjonen vil også drive millioner av mennesker på flukt, heter det.

Russland tilbakeviser

Russiske ledere sier de ikke planlegger å invadere naboene i sørvest. De krever sikkerhetsgarantier fra USA og Nato, deriblant et løfte om at Ukraina aldri vil kunne bli Nato-medlem.

Både utenriksminister Sergeij Lavrov og president Vladimir Putin har tilbakevist at Russland har planer om å invadere Ukraina.

Den russiske president Vladimir Putin sier at Nato kommer stadig nærmere Russland med sine angrepsraketter. Han hevder at alliansen ikke tar hensyn til russernes krav om sikkerhet.