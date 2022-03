Sivile forteller at de blir skutt på når de flykter

På Brovary sentrale sykehus øst i Kyiv ligger en ung jente med tepper trukket helt opp til haka.

Moren våker over datteren og forteller APs reporter hva som skjedde da forsøkte å flykte fra landsbyen sin i bil.

– Fra skogen kom det et enkelt skudd. Så vi stoppet og da begynte en voldsom skyting. Mannen min begynte å kjøre fort over spikermattene på veien. Vi fortsatte å kjøre med flate dekk. Mannen min ble skutt i hodet og to fingre ble skutt vekk. Datteren min ble skutt i hånden, sier kvinnen som bare oppgir fornavnet Nina.

Mannen hennes blir fortsatt operert under intervjuet.

Beleirede byer

I flere dager har man forsøkt å evakuere sivile fra beleirede byer i Ukraina.

Gjentatte ganger har Russland lovet våpenhvile og humanitære korridorer, det vil si ruter hvor sivile kan flykte uten å bli angrepet. Gjentatte ganger er løftene blitt brutt.

Ilya Ivanov flyktet til Polen fra en landsby utenfor Sumy etter at russiske styrker entret byen.

– De skjøt etter sivile med maskingevær, forteller hun til AP.

– Ja, jeg så kroppene til døde sivile.

Maria Derevyanchenko vurderer å bli værende i hjembyen Sumy, i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Maria Derevyanchenko vurderer å bli værende i hjembyen Sumy, i Ukraina.

Siden tirsdag er likevel 20.00 mennesker evakuert fra hovedstaden Kyiv og 60.000 fra den beleirede byen Sumy, øst for Kyiv, opplyser visestatsministeren Irina Veresjtsjuk torsdag, ifølge Sky News.

Drepte sivile langs veien

Over 2 millioner mennesker har nå flyktet ut fra Ukraina. De fleste flykter til Polen.

I grenselandsbyen Medyka sørøst i Polen møter AP Ihor Diekov som flyktet fra Kyiv.

Han forteller om flukten over en provisorisk trebro, etter at ukrainerne sprengte den opprinnelige broen for å hindre de russiske styrkene i å komme seg frem.

Diekov hørte skudd og så døde langs veien.

– Russerne lovet å tillate en korridor, men det holdt de ikke. De skjøt på sivile, sa han.

– Det er helt sant. Jeg så det.

En polsk soldat holder en baby på den polske grensen ved Medyka hvor ukrainske flyktninger strømmer inn i landet 10. mars. Foto: Daniel Cole / AP

Torsdag kveld melder Kyiv Independent at russiske styrker brøt våpenhvilen da folk i byen Izum forsøkte å evakuere. 1600 mennesker skal likevel ha klart å komme seg ut av byen.

Forferdelige forhold i Mariupol

Ingen fikk evakuert ut av den hardt rammede byen Mariupol på torsdag, fordi russerne ikke overholdt våpenhvilen, melder Reuters.

Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk sa torsdag at 1.300 sivile har blitt drept i havnebyen så langt. Mariupol er daglig er under harde angrep.

Folk har de siste dagene gravlagt de døde i massegraver.

Onsdag ble et sykehus i byen totalt ødelagt i russiske angrep. Angrepet har blitt fordømt over hele verden.

Sykehuset i Mariupol etter bombingen 9. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Befolkningen på 400.000 mennesker er under konstante angrep. De mangler vann, strøm, varme, mat og medisiner.

Lokale myndigheter melder torsdag om at det nå har brutt ut slåsskamper om mat i byen.

Russland vil tillate evakuering fra fredag

Torsdag kveld har Russland nok en gang lovet å åpne humanitære korridorer fra de fem byene Kyiv, Sumy, Kharkiv, Mariupol og Tsjernihiv.

Korridorene skal åpne hver formiddag. Men ukrainerne har altså opplevd gang på gang at russerne bryter løftene om våpenhvile.