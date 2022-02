Mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordret folket til å markere at de står samlet, og ikke er redde for en russisk invasjon, samlet i dag Nato-alliansens forsvarsministre seg i Brussel.

– Det er fortsatt en alvorlig situasjon vi står i, og selvfølgelig en spent stemning blant medlemslandene i Nato i forhold til hva som kan komme til å skje.

Det sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NRK i Brussel.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltar på møtet blant Natos forsvarsministre i Brussel denne uken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Samlet til et to dager langt møte overskygger krisen i Ukraina forsvarsministrenes agenda.

– Det er jo fremdeles å håpe på at de diplomatiske forsøkene fører frem, og at man kan finne en fredelig utgang på dette. Men situasjonen er alvorlig og det kan gå begge veier. Ansvaret for å de-eskalere situasjonen nå ligger på Russland, sier Enoksen.

Styrkeoppbygging rundt Ukraina

Russland kunngjorde onsdag at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener det likevel gjenstår å se om det innebærer en reell tilbaketrekking av styrker fra grenseområdene rundt Ukraina.

Russland viser ingen tegn til å trappe ned, sa Stoltenberg før møtet i Brussel. Han advarer om at styrkeoppbyggingen rundt Ukraina tvert imot har økt.

– Så langt har vi ikke sett noen russisk nedtrapping. Men vi følger selvfølgelig nøye med på hva de gjør. Hvis de virkelig begynner å trekke tilbake styrker, er det noe vi vil ønske velkommen. Men det gjenstår å se, sa Stoltenberg.

Mener Russland bare flytter på styrker

Nato ser tegn på at mer militært mannskap er på vei, stikk i strid med signalene fra Russland.

Nato-sjefen oppfordret likevel Russland til å ta imot invitasjonen til nye samtaler.

Generalsekretær Jens Stoltenberg leder møtet med Natos forsvarsministre i Brussel onsdag. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

– Vi forbereder oss på samtaler, men forbereder oss også på det verste, sa Stoltenberg.

De russiske myndighetene svarte umiddelbart Nato-sjefen. De mener at han tar feil når han sier det ikke skjer en tilbaketrekning.

I svaret heter det også at president Vladimir Putin har gitt ordre om å fokusere på samtaler, og er glad for at USAs president i går sa det samme.

Kan ikke garantere et Ukraina utenfor Nato

Russland har stilt en rekke sikkerhetspolitiske krav til Nato og USA. De mener disse må innfris for russisk sikkerhets skyld.

President Volodymyr Zelenskyj besøkte soldater i Rivne onsdag. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Men Russlands ønske om en garanti for et Ukraina utenfor Nato til evig tid, er ikke aktuelt, påpeker Enoksen.

– Medlemskap for Ukraina ligger reelt ikke på bordet i Nato nå, men dette er et viktig prinsipp. Det kan ikke være Russland som skal kunne diktere hvem som skal kunne bli Nato-medlem. Det må hver enkelt nasjon selv få avgjøre, hva slags allianse man vil inngå i, sier Enoksen til NRK.

Klok taktikk av USA

Norge skal sende 50–60 til Litauen for å vise solidaritet og bidra på Natos østlige flanke.

– Det å vise samhold og solidaritet med østflanken av Nato er også viktig i denne situasjonen. For det er klart at disse landene føler usikkerhet i forhold til hva som kan komme til å skje fremover, påpeker Enoksen.

USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III ønskes velkommen til Nato-møtet i Brussel onsdag av generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: POOL / Reuters

Det er foreløpig ikke aktuelt å øke dette bidraget fra Norge ytterligere.

Amerikanske etterretningskilder har anslått at tallet på russiske soldater som er samlet, kan nærme seg 150.000. Dette har økt USAs frykt for et nært forestående angrep på Ukraina.

Det at USA har valgt å gå offensivt ut med mye informasjon er viktig, mener Enoksen.

– Jeg tror USA har valgt en klok taktikk i forhold til å gå ut såpass offentlig og aktivt som de har gjort. For å vise at man faktisk har et ganske godt bilde av situasjonen og hva man tror kommer til å skje, sier Enoksen.

Nato-alliansens forsvarsministre vil være samlet i Brussel i to dager.

