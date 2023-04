Sitter fast i Sudan: – Vanskelig å komme seg til flyplassen

For to uker siden satt Islam Yousif Abdulbaqi seg på et fly i Bergen.

Hun var på vei til familien i Sudan for å tilbringe de siste dagene av ramadan sammen og feire id.

Lite visste hun om at ingenting ville gå etter planen. Noen få dager etter at hun kom frem til Sudan; landet dekket av Sahara-ørkenen og der vann fra Nilen renner, brøt det ut nok en konflikt i det store, afrikanske landet.

Denne gangen mellom Sudans hær og militsen Rapid Support Forces (RSF).

Fanget i Sudan

Dermed ble ramadan og id-feiringen preget av lyden av skudd og eksplosjoner, forteller Abdulbaqi til NRK via telefon. Heldigvis for henne: i det fjerne.

Abdulbaqi og familien bor sør i byen, et stykke unna der kampene har foregått. Der er de relativt trygge i motsetning til lenger nord i byen.

– Der har ikke folk hatt tilgang på vann eller strøm siden konflikten brøt ut, sier Abdulbaqi.

– Det er stabilt der vi bor.

I nabolaget har butikkene åpnet igjen, men hyllene er tomme for varer. I tillegg sliter butikkeiere med å få tak i mer. Samtidig har prisene på mat og andre ting eksplodert, forteller hun videre.

– Får god hjelp fra UD

Abdulbaqi får meldinger daglig fra Utenriksdepartementet (UD). Hun forteller at UD har opprettet en egen Whatsapp-kanal for nordmenn som befinner seg i Sudan.

Men fordi internettet er nede deler av tiden, er det ikke alltid hun får med seg informasjonen tidsnok. Derfor har hun flere ganger gått glipp av evakueringsfly.

Italienske statsborgere blir evakuert fra Khartoum i Sudan. Foto: MINISTERO DELLA DIFESA / Reuters

Den størst utfordringen nå er å komme seg til flyplassen.

Ikke bare må hun finne noen som kan kjøre henne, hun må også finne bensin. De fleste biler står parkert uten.

– Man må kjøpe bensin på det svarte markedet, sier Abdulbaqi.

Deretter må hun krysse en av Khartoums mange broer for å komme seg videre til flyplassen utenfor byen, der nordmenn og andre utenlandske statsborgere evakueres fra.

Hun prøvde på tirsdag, men ble stoppet av styrker fra regjeringshæren og måtte snu. Dermed gikk hun glipp av et fransk fly ut av landet.

Planen er å prøve igjen i natt. Hun har fått vite at Frankrike har tre fly klare for å evakuere folk ut av landet.

UD: Nytt fly torsdag morgen

I en e-post til NRK skriver UD at 22 norske borgere reiste ut fra Sudan onsdag morgen på et norsk fly.

– Vi er svært takknemlige for samarbeidet med forsvaret. På flyplassen i Khartoum fikk de støtte fra personell fra Utenriksdepartement, opplyser UD.

Rundt 60 norske borgere til nå fått bistand til å reise ut fra Sudan. Det er fremdeles rundt 90 personer med norsk tilknytning som UD vet som, som er igjen. Men dette tallet endrer seg stadig.

Britiske soldater på vei til Sudan for å evakuere britiske borgere. Foto: POOL / Reuters

UD opplyser at det også settes opp et nytt fly tidlig torsdag morgen. Avgangen er klokken 5 norsk tid.

– Utenriksdepartementet har i dag tatt kontakt med norske borgere og informert om denne flygingen. Alle som ønsker en plass, må ha med norsk pass eller pass med oppholdstillatelse i Norge og møte opp senest klokken 3.00 (om morgenen) lokal tid, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet til NTB.

flyplassen ligger rundt 22 kilometer nord for Khartoum.

– De må selv sørge for å ta seg til flybasen, og de må selv vurdere egen sikkerhet. Sudans regjeringshær (SAF) har flere sjekkpunkter rundt flyplassen, sier Simenstad.

Abdulbaqi er takknemlig for hjelpen hun får fra UD. Hun beskriver det internasjonale samarbeidet som godt.

– Jeg vet at de gjør sitt beste. Det samme gjelder alle de andre landene. Det er ikke sånn at franske fly er forbeholdt franskmenn, svenske fly svenske osv. Alle hjelper hverandre, sier Abdulbaqi, som håper å være hjemme i Bergen snart.