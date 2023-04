Flere ganger har Maheen (22) måtte løpe i dekning fra bomber og skuddveksling i den sudanske hovedstaden.

22-åringen er fra Kerala, en delstat sør i India. På instagramkontoen sin tar reisevloggeren sine 225.000 følgere med på eventyr rundt om i Asia og Afrika.

Da Maheen bestemte seg for å reise til Sudan fra Egypt, var han fullstendig uvitende om hva som skulle skje videre.

For kun dager inn i reisen til Khartoum, brøt konflikten løs.

Reisevloggeren hadde besøkt flere land før han reiste til Sudan. Her fra Oman. Foto: Maheen. S/Instagram

Den sudanske hæren og den paramilitære gruppen Raid Support Forces (RSF) har nå kjempet i fem dager.

Det står om makt og innflytelse i en ny fremtidig regjering for Sudan.

Mellom 10.000 og 20.000 mennesker har de siste dagene flyktet fra landet. Over 270 sivile har mistet livet i kampene.

Hører skudd og bomber

NRK har vært i kontakt med Maheen over telefon og på videosamtale.

De to første dagene holdt han seg innendørs i et hus i frykt for det som skjedde ute på gatene.

Gjennom vinduene har han sett mennesker på flukt. Med seg har de det de klarer å bære – eiendeler og dyr. Han har hørt skudd og lyden av bomber.

Selv har ikke Maheen noe sted å flykte. Han har vært i kontakt med den indiske ambassaden i byen og har blitt fortalt at en eventuell evakuering av indiske borgere vil skje fra hovedstaden via Jedda i Saudi Arabia og videre til India.

Etter tre dager innendørs gikk 22-åringen tom for vann. Det var heller ikke elektrisitet i huset.

Han dristet seg derfor utendørs for å skaffe vann. Maheen forteller at han ble møtt av tomme hyller i alle butikker.

– Jeg ble nødt til å kjøpe Pepsi fordi det var billigere enn vann, sier han til NRK.

Butikkhyllene i Sudan ble raskt tømt etter at konflikten brøt ut. Foto: Maheen. S / Instagram: @hitchhiking.nomad

Søkte tilflukt i moské

Maheen forteller at han hørte skyting i nærheten da han var ute, og at han forsøkte å gjemme seg i en busk.

På et punkt fikk han et våpen rettet mot seg og måtte løpe av gårde, sier han. Han kunne ikke dra tilbake til huset han hadde bodd i, og søkte derfor tilflukt i en moské et stykke unna.

Der brøt han fasten og fikk endelig tilgang på rent vann.

Han kunne fremdeles høre lyden av bomber og høre kampflyene som fløy jevnlig over byen.

På Instagram deler 22-åringen dramatiske videoer av situasjonen i Sudan med sine følgere:

Dronevideo fra Khartoum, hovedstaden i Sudan. Du trenger javascript for å se video. Dronevideo fra Khartoum, hovedstaden i Sudan. Video: Maheem. S / Instagram: @hitchhiking.nomad

En vanskelig situasjon

I konfliktfylte Sudan er nå alle innbyggerne advart mot å gå ut. Personer NRK har snakket med forteller at soldater fra begge sider har barrikadert seg i bolighus i byen.

Når Maheen intervjues av NRK, sier han at folk i byen forteller om soldater som plyndrer både hjem og butikker.

Han har hatt kontakt med foreldrene sine – de er bekymret og redde.

22-åringen sier at først når situasjonen har roet seg kan India bistå med evakuering. I mellomtiden er han oppfordret til å holde seg innendørs.

– Men uten vann og mat er det veldig vanskelig, avslutter Maheen.

Fakta om uroen i Sudan siden 2019 Ekspandér faktaboks 11. april 2019 : Omar al-Bashir, Sudans president gjennom 30 år, fjernes i et militærkupp. Det skjer etter flere måneder med demonstrasjoner i Sudans hovedstad Khartoum.

: Omar al-Bashir, Sudans president gjennom 30 år, fjernes i et militærkupp. Det skjer etter flere måneder med demonstrasjoner i Sudans hovedstad Khartoum. 25. oktober 2021 : Et nytt militærkupp fører til at statsminister Abdalla Hamdok og flere andre sivile medlemmer av overgangsregjeringen som ble innsatt i 2019, blir pågrepet. Det innføres unntakstilstand, flere demonstranter blir drept av militæret, og verdenssamfunnet stanser mye bistand til Sudan.

: Et nytt militærkupp fører til at statsminister Abdalla Hamdok og flere andre sivile medlemmer av overgangsregjeringen som ble innsatt i 2019, blir pågrepet. Det innføres unntakstilstand, flere demonstranter blir drept av militæret, og verdenssamfunnet stanser mye bistand til Sudan. 11. november: Den afrikanske union (AU) suspenderer Sudan som medlem. Hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan danner en ny militærjunta.

21. november: Burhan går med på å gjeninnføre et overgangsstyre med Hamdok som statsminister. Flere sivile ledere løslates, og det innføres en plan om å holde valg i juli 2023. Hamdok går imidlertid av allerede i januar 2022.

4. juli 2022 : Burhan sier hæren trekker seg fra forhandlinger ledet av FN, slik at sivile grupper kan danne regjering. Kunngjøringen møtes med skepsis fra alle hold.

: Burhan sier hæren trekker seg fra forhandlinger ledet av FN, slik at sivile grupper kan danne regjering. Kunngjøringen møtes med skepsis fra alle hold. 5. desember: Sudans militære, paramilitære og mange sivile ledere undertegner en preliminær avtale om en sivil maktoverføring innen to år. Demonstranter klager over at avtalen ikke bidrar til rettferdighet for mer enn 120 prodemokratiske aktivister som ble drept i etterkant av kuppet i oktober 2021.

13. april 2023 : Spenningen stiger mellom hæren og den paramilitære gruppa RSF. Planen er at RSF skal integreres i den vanlige hæren, men når Burhans nestkommanderende Mohamed Hamdan Daglo kaller kuppet i 2021 en tabbe som har gjenopplivet restene av Bashirs regime, fører det til full krise. Undertegningen av en endelig avtale om overgang til demokrati utsettes to ganger. Hæren advarer om at Sudan er ved et farlig vendepunkt.

: Spenningen stiger mellom hæren og den paramilitære gruppa RSF. Planen er at RSF skal integreres i den vanlige hæren, men når Burhans nestkommanderende Mohamed Hamdan Daglo kaller kuppet i 2021 en tabbe som har gjenopplivet restene av Bashirs regime, fører det til full krise. Undertegningen av en endelig avtale om overgang til demokrati utsettes to ganger. Hæren advarer om at Sudan er ved et farlig vendepunkt. 15. april: Skyting og eksplosjoner bryter ut i Khartoum. RSF og hæren anklager hverandre for å ha startet kampene. RSF sier de kontrollerer flyplassen og presidentpalasset, hæren insisterer på at de fortsatt har kontroll og sitter med makten. Kamper bryter også ut i Darfur, der tre ansatte i FNs matvareprogram (WFP) blir drept.

16. april: WFP stanser alle operasjoner i Sudan midlertidig. Minst 56 sivile og flere titalls soldater er drept, ifølge landets legeforening. Sivile ledere, Den afrikanske union (AU), FN og flere andre oppfordrer til umiddelbar våpenhvile. Hæren og RSF blir enige om å åpne en humanitær korridor i flere timer, uten at dette ser ut til å lette på skuddvekslingene i Khartoum. (NTB)

.