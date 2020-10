Siste presidentdebatt i natt: – Det som står på spill er langt større enn debatten

Natt til fredag norsk tid møtes president Donald Trump og presidentkandidat Joe Biden til en aller siste debatt før valget 3. november.

Mange amerikanere har allerede bestemt seg for hvem de skal stemme på. Derfor er det ikke sikkert at selve debatten kommer til å ha noen stor betydning for valgresultatet.

Men den kan få noe å si for hva som skjer etter valget, mener eksperter NRK har snakket med.

– Undergraver valgsystemet

– Det som står på spill er langt større enn debatten. Det handler om at president Donald Trump undergraver valgsystemet i USA, sier Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

– Troverdigheten til valgresultatet står på spill, mener Gunn Enli, professor i blant annet mediepolitikk og politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Hun blir ikke overrasket om Trump benytter anledningen i nattens debatt til å dyrke mistilliten til valgsystemet, og etter hvert også resultatene – dersom han taper valget.

– Hvis Biden vinner kan det oppstå store opptøyer, sier Enli.

Etter den første presidentdebatten fikk Donald Trump påvist koronaviruset. Nå skal han være friskmeldt og har fortsatt valgkampen med folkemøter.

Skal slå av mikrofonene

Temaene som skal debatteres er kampen mot koronaviruset, amerikanske familier, ulike befolkningsgrupper i Amerika, klimaendringer, nasjonal sikkerhet og styring av landet.

Til hvert av de seks temaene følger et åpningsspørsmål. Trump og Biden får deretter to minutter hver til å svare.

Den første debatten ble av mange oppfattet som kaotisk. For å unngå avbrytelser denne gangen skal mikrofonen til motkandidaten være slått av mens den andre debattanten snakker.

Debatten skal modereres av journalist Kristen Welker fra NBC.

Den andre presidentdebatten ble avlyst fordi Trump nektet å gjennomføre debatten digitalt. Joe Biden har sagt at han krever en negativ test fra Trump før den siste debatten.

– Biden må ignorere Trump

Alan Schroeder er professor i journalistikk ved Northeastern University i Boston. Han forventer mer av det samme som vi så av Trump under den første debatten.

– Biden må beskytte ledelsen han har på meningsmålingene. Han må ignorere Trump mest mulig, og vise seg som et bedre alternativ, sier Schroeder.

Gunn Enli tror Trump kommer til å være enda hardere i tonen når han først får ordet.

Gunn Enli er professor i blant annet mediepolitikk og politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Bidens viktigste kort er at han ikke er Trump. Han må ikke virke gammel, og Biden må bevise at han har det som trengs for å være president, sier Enli.

– Ulykkelig tid

Alan Schroeder forteller at mange demokratiske velgere i USA tenker tilbake til da Hillary Clinton tapte valget i 2016, og er redd det samme vil skje på nytt.

– Folk er engstelige foran dette valget, mer enn jeg kan huske de har vært før. Og jeg har stemt ved valg siden 1972, sier Schroeder.

Han beskriver det amerikanske folket som «utslitt», og med koronaviruset som sprer seg, øker også misnøyen.

– Jeg føler at vi er i en veldig ulykkelig tid i amerikansk historie. Dette valget kan enten gjøre det bedre, eller verre, sier Schroeder.

Stemmeseddel på avveie

Snittet av meningsmålingene peker mot Joe Biden, men mye kan skje de siste to ukene før valgdagen 3. november.

Jennifer Leigh Bailey kommer fra USA og er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Foto: NTNU

– Alt tyder på at Biden kommer til å vinne, og det er mest sannsynlig. Men jeg tar ett forbehold, og det er at alle får muligheten til å stemme og om alle legitime stemmesedler telles, sier Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

Hun er bekymret for at flere poststemmer kan bli forsinket, og at det kan bli vanskelig å stille opp i stemmelokalene på valgdagen for å stemme.

Hun er selv amerikansk statsborger, og sendte sin stemmeseddel til USA for en måned siden. Den har ennå ikke dukket opp i valgregisteret og hun er redd den har forsvunnet.

Skal ha blitt frarådet å avbryte

I forkant av den siste presidentdebatten har Donald Trump kritisert komiteen som planlegger arrangementet for avgjørelsen om å slå av mikrofonen mens motdebattanten snakker.

Han har også vært kritisk til moderatoren som er valgt, skriver New York Times.

Ifølge avisen håper presidentens rådgivere at Trump klarer å komme «under huden» på Biden, men de skal også ha oppfordret ham til ikke å avbryte så ofte som han gjorde i den første debatten.

Biden skal på sin side ha som plan å gjenta budskapet han har fremmet i flere måneder; at han er den beste kandidaten til å redde landet fra koronapandemien, og at han kan gjenopprette ro og stabilitet i landet.

New York Times skriver imidlertid at Biden og rådgiverne hans forbereder seg på ufine angrep i nattens debatt.