USAs tidligere president Donald Trump er på stadig tynnere is.

6. januar-komitéen har lagt frem bevis etter bevis og vitne etter vitne for at Donald Trump aktivt planla demonstrasjonen som endte med et angrep mot Kongressen i januar i fjor.

6. januar 2021 var tusenvis av Trump-tilhengere samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet. Rundt 2000 brøt seg inn i Kongressen. Fem mennesker døde og 128 politifolk ble skadd.

I natt begynner den åttende runden med høringer. Nå skal Trumps handlinger under selve stormingen granskes.

Presset mot riksadvokaten for å opprette en straffesak mot Trump vokser.

I tillegg er det to viktige prosesser som foregår utenfor kongresskomitéens arbeid:

For det første etterforsker sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) forsvinningen av nesten alle SMS-ene som ble sendt av Secret Service-agentene 6. januar.

For det andre er rettssaken mot Steve Bannon i gang. Bannon skal vitne i natt kl. 02.00 norsk tid.

PASSER PÅ: Secret Service følger med under et «Make America Great Again»-møte i Hickory i North Carolina 1. november 2020. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Etterforsker mistenkelig forsvinning av SMS-er

Secret Service har blant annet ansvaret for å beskytte den amerikanske presidenten og viktige politikere. 6. januar 2021 var med andre ord en tettpakket dag på jobb for agentene, da flere toppolitikere kan ha vært i livsfare.

Dermed ville de SMS-ene de sendte den dagen vært viktig bevismateriale i 6. januar-høringene.

Men ifølge CNN har Secret Service kun klart å videresende én eneste SMS til komitéen og andre organer som etterforsker kongresstormingen.

Den SMS-en ble sendt fra politisjef for regjeringskvartalet i Washington, Steven Sund, til tidligere leder for Secrets Services divisjonssjef Thomas Sullivan. I meldingen ba Sund om assistanse under stormingen.

BA OM HJELP: Steven Sund vitner i Senatet bare noen uker etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Foto: POOL / Reuters

Årsaken er ifølge Secret Service selv at agentene byttet mobiltelefoner fra 27. januar 2021. Det skal da ha vært opp til hver enkelt agent å overføre det lagrede innholdet fra de gamle telefonene.

Det til tross for at sikkerhetsdepartementets generalinspektør og kongresskomitéen begge sendte forespørsler om å få tilgang til relevante bevis lenge før 27. januar.

MISTENKSOM: Zoe Lofgren, kongressrepresentant for Demokratene fra California, sier det «ikke ser bra ut» at Secret Service sine SMS-er er sporløst forsvunnet. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– I brevet de sendte oss ga Secret Service ingen informasjon om de hadde sikret telefonene som bevismateriale. Det er noe vi har lyst til å vite. Åpenbart ser dette ikke bra ut. Tilfeldigheter kan skje, men vi må virkelig komme til bunns i denne saken, sa kongressrepresentant Zoe Lofgren til TV-kanalen MSNBC på tirsdag.

Nå etterforsker sikkerhetsdepartementet hvordan SMS-ene gikk tapt.

POSITIV: Steve Bannon snakker med pressen etter å ha forlatt rettssalen i Washington 20. juli 2022. Foto: Alex Brandon / AP

Bannon skal vitne i retten

Steve Bannon ledet Donald Trumps valgkampteam til seier i 2016. Så ble han utnevnt til sjefstrateg og seniorrådgiver til presidenten.

Bare åtte måneder senere sa han opp, og gikk tilbake til sin gamle jobb som styreleder i det kontroversielle nettstedet Breitbart News.

Til tross for det offisielle bruddet med Trump, skal Bannon fortsatt ha hatt tett kontakt med presidenten. I tillegg spilte han en viktig rolle i å organisere og motivere Trumps tilhengere.

GRANSKER: 6. januar-komitéen ser på en video av Bannons radioprogram og podkast «War Room» 12. juli i år. Foto: POOL / AFP

I radioprogrammet «War Room» (Krigsrom) ga Bannon råd om hvordan Trumps velgermasse kunne best manipulere valgsystemet, og oppfordret aktivt til å delta på samlingen i Washington D.C. i januar 2021.

23. september 2021 ga 6. januar-komitéen Bannon en direkte ordre om å vitne i høringene. Bannon nektet, og riksadvokaten siktet dermed Bannon for «forakt for kongressen».

Rettssaken begynte på mandag, og natt til fredag vitner 68 år gamle Bannon.

Hvis han blir funnet skyldig, risikerer han en straff på mellom 30 dager og ett år i fengsel, samt en bot på mellom 100 og 100.000 dollar.

Fakta om Steve Bannon Foto: Alex Brandon / AP Ekspandér faktaboks Bannon før Breitbart: Født 1953. Vokste opp i en arbeiderfamilie i Virginia, USA

Mastergrad i nasjonal sikkerhet

Tidligere offiser i den amerikanske marinen

Jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs i noen år før han sammen med noen kolleger startet investeringsbanken Bannon & Co.

Gikk inn i filmbransjen på 1990-tallet som produsent i Hollywood, der han produserte en rekke filmer. Erfaringer med media og politikk: I 2012 tok han over som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News.

I 2013 var han med på å starte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som ble nedlagt i 2018 etter avsløringen om at selskapet ulovlig hadde samlet inn informasjon om millioner av Facebook-brukere. Samarbeidet med Donald Trump: I august 2016 ble han leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.

I august 2017, en uke etter opptøyene i Charlottesville, forlot han Det hvite hus og gikk tilbake til Breitbart.

I januar 2018 ble han sparket fra Breitbart etter å ha kommet med nedsettende kommentarer om Trump.

I oktober 2018 lanserte Bannon og den belgiske høyreorienterte politikeren Mischaël Modrikamen gruppa The Movement, med formål å forene høyrekreftene i Europa. Tiltaler og rettssaker: I august 2020 ble Bannon tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

Rettssaken skulle egentlig starte i mai 2021, men Bannon ble benådet av president Donald Trump på sistnevntes siste dag i embetet.

12. november ble han tiltalt av en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen ved å nekte å vitne i komiteen som gransker kongress-stormingen.

Han har ikke ønsket å vitne om kongressstormingen som fant sted den 6. januar 2021. Selv om han har ombestemt seg og nå vil vitne likevel er han blitt tiltalt for å vist forakt for Kongressen. Denne rettsaken starten 18. juli 2022. Kilde: NTB

REDNINGSKVINNE? Nestleder i 6. januar-komitéen i Kongressen, republikanske Liz Cheney, taler under et av høringsmøtene 12. juli. Mange ser på Cheney som en redningskvinne for det amerikanske demokratiet. Foto: ELIZABETH FRANTZ / Reuters

Skal oppsummere Trumps handlinger under selve stormingen

Samtidig som Bannon skal i retten, begynner den åttende dagen i høringene i Kongressen.

Denne gangen skal det handle om at Trump i flere timer lot være å be tilhengerne sine om å stanse stormingen.

Fakta om kongresstormingen Foto: SAUL LOEB / AFP Ekspandér faktaboks Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til dem gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk og oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne valgresultatet.

Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

Fem mennesker døde. En av demonstrantene ble skutt og drept av vakter da hun forsøkte å trenge seg inn en barrikadert dør, og en politimann døde senere av skader han ble påført. Tre andre døde i det politiet betegner som medisinske nødhendelser.

140 politifolk ble skadd i sammenstøtene.

Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.

Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen.

Flere enn 720 personer er hittil tiltalt etter stormingen. Over 100 av dem er pågrepet, og minst 25 er terrorsiktet. Nærmere 70 er dømt. Kilde: NTB og AFP

Det er ventet at to nøkkelvitner skal på podiet, sikkerhetsrådgiver Matthew Pottinger og assisterende talsperson Sarah Matthews. Disse to skal ha hatt nær kontakt med Trump på selve dagen.

Det er ventet at de vil beskrive en apatisk Trump som fulgte stormingen trygt bak TV-skjermen i Det hvite hus.