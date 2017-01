Siste mann på månen fikk ikke oppleve det han ville

Eguene Cernan måtte gå i sin grav uten å miste tittelen 'Siste mann på månen'. Foto: Georgios Kefalas / AP

Avslutningen på det historiske Apollo-programmet kom i desember 1972. Tre amerikanske menn ble skutt opp med den mektige Saturn V raketten fra Florida.

Ombord var kommandør Eguene Cernan, forsker Harrison Schmitt og pilot Ronald Evans.

Cernan døde denne uken, Evans i 1990 og Schmitt er fortsatt i live.

Schmitt og Cernan landet på månen, Evans ble igjen i kommandofartøyet som sirklet over dem.

Besetningen på Apollo 10. Eugene Cernan til venstre. Foto: AP

Cernan skulle bli sist

Cernan som sjef hadde lang tid i forveien bestemt at det var han som skulle gå inn i månelandingsfartøyet Challenger sist.

Klokken fem om morgenen 14. desember skulle det historiske skje. De to hadde fullført den siste av tre ekspedisjoner på overflaten.

Schmitt hadde klatret opp trappen fem minutter i forveien.

Så kom ordene fra Cernan:

– Dette er Gene (Eguene Cernan), jeg er på overflaten, og nå som jeg tar menneskehetens siste steg på overflaten på en stund, men vi tror det vil skje igjen i ikke så fjern fremtid, ønsker jeg å si at historien vil bekrefte at USAs utfordringer i dag har formet menneskehetens fremtid. Og når vi nå forlater månen her ved Taurus-Littrow, så drar vi slik vi kom. Med Guds vilje skal vi komme tilbake, med fred og håp for alle mennesker. Gå med Gud, mannskapet på Apollo 17.

NASA-opptak fra de siste minuttene på månen. Du trenger javascript for å se video. NASA-opptak fra de siste minuttene på månen.

(I filmen over kan du høre de historiske ordene. Det er best å se filmen samtidig som du leser avskriften av radiologgen. Den kan du finne her)

NASA ville ikke mer

Cernan visste på dette tidspunktet at penger til flere ekspedisjoner til månen ikke var noe en kunne forvente.

NASA hadde tidligere kansellert de tre siste planlagte ferdene, og organisasjonen så nå framover mot byggingen av romfergen.

I korridorene trakk de også et lettelsens sukk. De hadde ikke mistet noen under de ekstremt risikofylte ferdene, selv om de med Apollo 13 kom veldig nært.

Det var å utfordre skjebnen å fortsette, nå som oppdraget satt av den avdøde presidenten John F. Kennedy i 1961 var utført.

Mannskapet ute på tur på overflaten av månen. Cernan har tatt dette bildet av Schmitt, en stor stein og bilen de brukte for å komme seg rundt. Foto: Eguene Cernan / NASA

Månen fortsatt langt unna

Likevel var Cernan og veldig mange andre overbevist om at det bare var snakk om noen få år før neste bølge av ekspedisjoner til månen skulle begynne.

Cernans familie har sendt ut en melding i forbindelse med hans bortgang. Der kommer det fram at han gjerne ville bli kvitt tittelen "Siste mann på Månen"

Slik som det ser ut nå, måtte Cernan bli godt over hundre år gammel for å se at et nytt menneske fulgte i hans fotspor.

Ingen romfartsorganisasjoner har konkrete planer om å lande mennesker på månen.

Det er mange luftige planer, og det er ambisjonen til både europeerne, russerne, kineserne, amerikanerne og selv nordkoreanerne, men til nå har ingen av dem bevilget penger for å få det gjort.