Siste mann på månen er død

– De stegene opp den stigen, de var tunge å gå. Jeg hadde ikke lyst til å gå opp. Jeg hadde lyst til å være der litt lenger, sa Cernan da han i 2007 fortalte om hvordan det var å skulle reise tilbake til jorda.

På månen kan man fremdeles se fotsporene hadde satte igjen da han var der i 1972. Han skrev også initialene til sitt eneste barn i månestøvet, melder nyhetsbyrået AP.

I desember 1972 ledet Cernan Apollo 17, den ellevte bemannede romferden i Apollo-programmet og den sjette og foreløpig siste månelandingen som har blitt gjennomført.

– Det var kanskje det lyseste øyeblikket i mitt liv. Et slikt man kunne ønske at man kunne fryse å ta med hjem. Men det kan man ikke, sa han om månevandringen.

Vært på månen to ganger

I desember 1972 ledet Gene Cernan Apollo 17. Foto: AP

Via NASA sier familien at de er i dyp sorgen over tapet av en ektemann og far.

– Selv i en alder av 82 var Gene lidenskapelig opptatt av å dele sitt ønske for fortsatt menneskelig utforskning av verdensrommet. Han oppfordret vår nasjons ledere og unge folk til å ikke la ham fortsatt være den siste mannen på månen, sier familien.

Han tilhørte en svært eksklusiv klubb. Cernan var en av de tre mennene som har vært på månen to ganger.

I alt er det tolv mann som har satt sine ben på månen, bare seks av dem lever i dag, ifølge BBC.

For seks uker siden døde John Glenn, den første amerikaneren som gikk i bane rundt jorda.