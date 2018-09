Siste debatt i kveld: Usikre velgere kan avgjøre valget i Sverige

Partilederne kom i kveld til SVTs hovedkvarter i Stockholm for å delta i den siste debatten før søndagens valg.

Det er satt opp fire tema for debatten: helse, klima, integrering og økonomi. I tillegg er det et hemmelig tema som partilederne fikk vite rett før sending.

– Det er jo 60 prosent som er sikre på hvem de skal stemme på, men resten er i ulike grader usikre. Dermed finnes det en mulighet for at mange kan endre mening frem til de legger stemmen i urnen på søndag, sier Torbjörn Sjöström i Novus.

Torbjörn Sjöström, direktør i analyseselskapet Novus. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Hva er det som spiller inn nå de siste dagene?

– Tilliten til partiene blir veldig viktig, for hvis mange ikke stoler på partilederne, da stoler man heller ikke på at partiet kommer til å gjennomføre det de har lovet før valget. Siste debatten i kveld kan ha en ganske stor innvirkning på velgerne, sier han.

– I hvilken grad spiller den helt spesielle situasjonen Sverige står oppe i nå en rolle?

– Det blir veldig vanskelig for noe parti å kunne utrope seg som vinner. Det kommer til å være ulike grader av tap. Det er heller ikke sikkert at Sverigedemokraterna kommer til å være fornøyde, selv om de går kraftig fram sammenliknet med det forrige valget. De har nok forventet seg en mye høyere oppslutning enn den de ligger an til å få. Så det kommer til å være småpartiene som er fornøyde, men det betyr ikke at man kan danne en regjering.

– Det er Sverigedemkraternas velgere som er sikrest nå, sier Sjöström. De vil ha et regjeringsskifte. Men et regjeringsskifte kan også bety at man legger en «sympatistemme» for Moderaterna. Det kan være ting som vi som lager meningsmålinger ikke ser nå, sier han.

– Er målingene av Sverigedemkraternas (SD) oppslutning sikre? De varierer jo voldsomt.

– Jeg tror at vi har rett. Det har vært en diskusjon om at de som er med i undersøkelser ikke våger å si at de stemmer på SD, den effekten var sterk foran valget i 2014. Nå er det såpass etablert, nesten hver femte svenske vil stemme SD, så vi ser ikke det som noe problem denne gang.