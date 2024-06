Siste innspurt i verdens største valg

Vinod Gupta har nettopp avlagt sin stemme. Én av 970 millioner indere som kunne stemme i verdens største valg.

Gupta er en lojal tilhenger av statsminister Narendra Modi og hans hindunasjonalistiske parti BJP. Partiets ideologi knytter hinduisme til det å være inder.

Gupta viser fornøyd frem blekket på fingeren, beviset på at han har stemt.

– I dag er jeg veldig glad og stolt. Valget er en nasjonal festival, sier Gupta til NRK.

Hellig by

NRK møter Gupta i byen Varanasi på Gages' bredder nordøst i India. Dette er hinduenes helligste by og Modis valgkrets. Lørdag skulle innbyggerne her stemme. De var altså den siste bolken i gigantvalget som er blitt gjennomført på syv valgdager i løpet av de siste seks ukene.

Lørdag stemmer innbyggerne i byen Varanasi.

I 15-tiden norsk tid stengte valglokalene. Tirsdag kommer resultatene. Men prognosene tyder på at Narendra Modis parti vinner for tredje gang, ifølge kringkasteren NDTV.

Det vil i så fall ikke være noen overraskelse. Modi er ikke ukontroversiell, men han er populær. Og blant flere som NRK snakker med i Varanasi, står Modi høyt i kurs.

– Modi kommer til å vinne igjen, sier Kakuli Devi, som har en matbod på bredden av Ganges.

Templer mot moskeer

Devi er opptatt av at prisene er blitt høyere. Særlig er maten blitt stadig dyrere. Opposisjonspartiet Kongresspartiet gjort dette til én av sine hovedsaker gjennom valgkampen.

Kakuli Devi har solgt mat på Assi Ghat, trappene som går ned til elven, de siste 13 årene.

Likevel mener Devi at Modi har gjort en god jobb.

– Prisøkningen har vært høy her. At prisene lettes på, er det en fattig person ønsker seg, sier hun.

Også på elvebredden sitter Anju Chaurasia. Hun har reist fra byen Ayodhya, en fire timers kjøretur nordover, til Varanasi.

– Vi følger «sanatam dharma» og er hinduer, sier Chaurasia.

Anju Chaurasia er opptatt av at Modi og BJP jobber for hinduenes interesser.

«Sanatam dharma» er et begrep som hinduledere og hindunasjonalister bruker for å henvise til hinduisme som en samlet religion, ifølge Encyclopedia Britannica.

Hun henviser til Modi som Modi ji, der endelsen «ji» er et tegn på respekt. Hun håper statsministeren får bli ved makten. Og Chaurasia er tydelig på én ting: hun skulle gjerne sette flere hindutempler der det i dag er muslimske moskeer.

Hinduer var fredag 31. mai samlet til bønn ved breddene av elva Ganges. Folk var på vei ut av moskeen i Varanasi etter fredagsbønnen 31. mai. Et banner med bilde av statsminister Narendra Modi henger i et veikryss i Varanasi.

Mens Modi har hatt makten har flere moskeer blitt revet, som CNN har omtalt. I januar var Modi til stede da Ram-tempelet ble åpnet i Ayodhya, som er bygd på ruinene av en historisk moské.

Dette sees på som symboler på Modis hindunasjonalistiske politikk. Det er også et brudd med Indias sekulære politiske tradisjon, der stat og religion har vært adskilt.

Ytterliggående hindunasjonalister kjemper for flere templer og færre moskeer. Dette er ventet å fortsette hvis Modi sikrer seg en ny periode.

Hindunasjonalisme Ekspander/minimer faktaboks Hindunasjonalisme, eller «hindutva», er den politiske ideologien til partiet BJP og statsminister Narendra Modi. Det er en høyreorientert ideologi som setter likhetstegn mellom hinduisme og indisk identitet. India har tradisjonelt vært et sekulært land. Det vil si at stat og religion har vært skilt. Hindunasjonalister ønsker at India skal være et hinduistisk land. Bevegelsen vokste frem på 1920-tallet. Siden 1990-tallet har den vokst i popularitet og er nå en viktig kraft i samfunnet. Kritikere anklager hindunasjonalister for å undertrykke og angripe muslimer, innskrenke ytringsfriheten og undergrave Indias demokrati. Kilde: AP, Encyclopedia Britannica, Store norske leksikon

– Modi ji jobber for oss, hans tilhengere. Dette er en god nok grunn til å stemme på han, understreker Chaurasia.

Få utfordrere til Modi

Rundt 80 prosent av Indias befolkning er hinduer, ifølge Pew Research Centre. Rundt 15 prosent er muslimer. I byen Varanasi er flere enn hver femte innbygger muslim.

Blant dem er Nahid Fatima. Hun ler når NRK spør om hvem hun har stemt på.

– Nei, det er en hemmelighet. Utdanning er viktig. Arbeidsledigheten er det viktig å ta tak i. Det er mange som sitter hjemme, sier hun.

Nahid Fatima vil ikke si hvem hun har stemt på. Hun sto to timer i kø for å stemme lørdag morgen.

NRK treffer Fatima ved et stemmelokale i et blandet nabolag hvor det bor både hinduer og muslimer. Også her ser Modis parti BJP ut til å gjøre det sterkt. Men de fleste muslimske velgerne sier at deres stemme går til opposisjonen og Kongresspartiet.

– Dette er et viktig valg fordi vi må velge den lederen som er best ut ifra forholdene i landet, sier Fatima.

Men opposisjonen er svak. Koalisjonen er løst samlet med interne splittelser og store forskjeller. I motsetning til BJP og Modi har de heller ingen tydelig frontfigur.

– Modi har gitt oss æren vår tilbake

Det er fem år siden forrige valg. Da fikk Modi og partiet BJP rent flertall. Nå er målet å sammen med allierte partier sikre seg 400 av de drøyt 500 setene i nasjonalforsamlingen, Lok Sabha.

Gulshan Kapoor er en lokal leder for BJP i Varanasi. NRK møtte ham da han gikk dør til dør for å sanke stemmer.

– Vi ber folk om å komme ut i store antall for å sørge for en stor seier for Modi ji og alt han har gjort for Varanasi, sier Kapoor til NRK.

Gulshan Kapoor (i midten) og andre fra BJP prøver å overbevise folk i Varanasi om å stemme på partiet og statsminister Narendra Modi.

Jobben gjøres sent om kvelden. Og de holder på helt til midnatt. Samtidig som valget har pågått har India vært rammet av en kraftig hetebølge. 29. mai ble det satt ny varmerekord. Da ble det målt 52,3 grader.

– Nå som vi har en religiøs og drevet statsminister som har forbedret landet, er vi veldig fornøyde, sier Kapoor.

– Modi har gitt oss æren vår tilbake, hevder han.

Mer splittet enn noensinne

Gulshan Kapoor er spesielt opptatt av striden rundt Gyanvapi-moskeen i Varanasi. Moskeen ble oppført på 1600-tallet, på samme sted som det en gang lå et hindutempel. I januar bestemte en domstol at hinduprester kan bruke deler av moskeen til sine ritualer, ifølge Reuters.

Gyanvapi-moskeen i Varanasi fra 1600-tallet ble bygd etter at et hindutempel ble revet.

– Tempelet er vår stolthet. Vi vil at det skal gis tilbake til oss, sier Kapoor.

S.M. Yaseen er advokat og driver en trelastbedrift. Han har også vært talsmann for det muslimske samfunnet i Varanasi i 45 år.

Han sier til NRK at India aldri har vært et mer delt samfunn enn nå.

S.M. Yaseen mener at splittelsene i India aldri har vært større.

Mens NRK er på besøk trekker han frem et hindunasjonalistisk tidsskrift. En oversikt over moskeer som de mest ytterliggående hindunasjonalistene vil rive for å i stedet bygge templer.

Det er over 30.000 moskeer på listene. Flere av dem i Varanasi.

