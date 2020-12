Sinte lastebilsjåfører barket sammen med politi i Dover

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal flere lastebilsjåfører ha skreket og dyttet til politibetjentene.

TV-bilder viser hvordan sinte og frustrerte utenlandske sjåfører tuter og blinker med lysene på bilene sine.

Grunnen er enkel. De siste dagene har tusenvis av sjåfører fra store deler av Europa vært strandet.

Mister julen

Årsaken er at mange land har stengt for innreise etter at det ble oppdaget en ny og mer smittsom versjon av koronaviruset i Storbritannia.

Dermed kommer mange transportarbeidere til å gå glipp av julefeiring med familien i hjemlandet.

Natt til onsdag ble havna i den britiske byen Dover åpnet for trafikk ut av Storbritannia.

Det betyr at de flere tusen strandede lastebiler kan komme seg til Frankrike, og videre hjem.

Hurtigtester

I går ble det kjent at britene setter inn militæret for å hurtigteste sjåførene slik at de med negativ koronatest kan få komme seg over kanalen, skriver BBC.

Dermed ble grensen åpnet for trafikk ved midnatt. Men det er ventet at det vil ta lang tid før kolonnene av lastebiler kommer seg ut av Storbritannia. Det er det som skaper frustrasjon blant de mange sjåførene.

I 3.30-tiden kom den første passasjerfergen fra Dover til den franske havnebyen Calais. En håndfull biler kjørte av fergen.

Transportminister Jean-Baptiste Djebarri bekreftet at både flytrafikk, ferger og Eurostar-togene vil gå igjen i dag.

Norge viderefører sin flystans frem til 2. juledag.