Sinolog: – Kinas Xi Jinping er ikke en idiot

Søndag varslet Kommunistpartiet at det vil endre grunnloven slik at presidentens makt ikke lenger skal være begrenset til to femårsperioder.

Etter flere dager med sterke internasjonale reaksjoner og hets fra deler av den kinesiske befolkningen, serverer Folkets dagblad i dag beroligende ord:

– Det at tidsavgrensingen for presidentskapet blir fjernet, betyr ikke at vi får et system med livslang tjeneste, skriver avisen.

Kina-ekspert David Zweig er enig.

– Xi Jinping er ikke en idiot. Han vet godt hva som skjer med folk som holder på makten for lenge, sier professor Zweig til NRK. Han leder senteret for Kinas transnasjonale forhold ved Hongkong University of Science and Technology.

KINAS NYE KEISER: Ord som beskriver Xi som keiser har vært sterkt til stede på sosiale medier i Kina den siste uken. Foto: WANG ZHAO / AFP

– Frykter å bli tatt av dage

Xis knallharde oppgjør med korrupsjon i Kina har gitt ham mange fiender, også fordi han via denne kampanjen har ryddet politiske rivaler av banen. Dette kan være en av grunnene til at han ønsker å befeste makten.

– Jeg tror ikke han ønsker å regjere for evig, men jeg tror han er redd for å bli tatt av dage, sier professoren.

Allerede under Partikongressen i fjor høst var det tydelig at Xi Jinping kom til å sitte i mer enn to perioder.

– Han kan komme til å si 2027, og dersom han ikke finner en egnet etterfølger innen den tiden kan han komme til å bli sittende lengre, sier Zweig.

OVERDREVET: Professor og sinolog David Zweig ved Hongkong University of Science and Technology mener at de internasjonale reaksjonene på Kinas kommende grunnlovsendring er overdrevne. Han sier likevel at det utvilsomt åpner for muligheten for at Xi kan beholde makten i lang tid. Foto: Hong Kong University of Science and Technology

Folkets dagblad skriver i dag at grunnlovsendringen er nødvendig for å sementere lederskapet.

Kommunistpartiet mener det trenger et sterkt og stabilt lederskap i for å nå målet om å gjøre landet til en moderne og velstående stat innen 2035.

Uskreven lov

Avisen skriver at det i Kommunistpartiets grunnlov kommer klart frem at ledere ikke kan ha sine posisjoner for alltid, og at de må gå av om helsen ikke holder.

– Disse reglene gjelder for alle posisjonene Xi har, som leder av partiet, militæret og staten, skriver avisen.

– Xi vet også at åreforkalkningen kommer med alderdom, sier Zweig humoristisk.

Det er en uskreven regel i kinesisk politikk, om at man må gå av i en alder av 68 år, men fordi den altså er uskreven kan den også lettere bøyes.

Zweig mener derfor at det er viktig at Folkets dagblad, som gjenspeiler myndighetenes holdninger, nå skriver at ingen skal ha evig makt.

– Det er utvilsomt slik at grunnlovsendringen åpner for muligheten for Xi til å bli ved makten for alltid. Og nå folk er urolige for at han har stormannsgalskap, så er det et problem, sier professoren.