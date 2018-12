Sinne sprer seg etter at sjuåring døde i varetekt

– Ektemannen min dro på grunn av den ekstreme fattigdommen vi lever i, sier Claudia Maquin, Jakelin Caal Maquins (7) mor.

6. desember ble sjuåringen og faren pågrepet av amerikanske grensevakter da de kryssa grensa fra Mexico ulovlig. Under to døgn senere var Jakelin død.

Tilbake i Guatemala sørger familien. De forteller nyhetsbyrået Ap at Jakelins far betalte en menneskesmugler for å smugle dem over grensa til USA. Målet var å tjene penger til familien.

Uenige om dødsårsak

Før Jakelin og faren ble satt på bussen av grensevaktene, skal faren ha meldt fra om at sjuåringen hadde begynt å kaste opp.

Da bussen ankom halvannen time senere hadde hun sluttet å puste. Jenta ble sendt til sykehuset i El Paso, men døde kort tid etter av blodforgiftning, ifølge myndighetene.

Ifølge NBC News fikk ikke jenta medisinsk tilsyn da hun og faren ble transportert.

Årsaken til dødsfallet er omstridt. Ifølge amerikanske myndigheter døde hun fordi hun «ikke hadde spist eller fått vann på flere dager» før hun havnet i amerikansk varetekt.

Det avviser foreldrene på det sterkeste.

Gjennom sin advokat hevder de at sjuåringen fikk både vann og mat under reisa.

En slektning i Alta Verapaz-regionen i Guatemala viser fram et mobilbilde av avdøde Jakelin Amei Rosmery Caal. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

Krever granskning

– En sju år gammel jente skal ikke dø av dehydrering i varetekt hos toll- og grensevakta, sier Chuck Schumer som representerer demokratene i det amerikanske Sentatet.

Han sier lederen for de amerikanske sikkerhetsmyndighetene må stilles til ansvar.

Både senatorer og kongressmedlemmer fra delstatene New Mexico og Texas krever også at dødsfallet etterforskes, skriver The Guardian.

I helga brøt det ut demonstrasjoner ved grensa mellom USA og Mexico med krav om åpen høring og granskning.

En kvinne i El Paso demonstrerer med en plakat av Jakelin, og krever at saken hennes følges opp av rettsvesenet. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters

Skrev under uten å kunne språket

Grensekontrollen sier de gjorde alt for å redde jentas liv, og at ingen undersøkelser viste at hun hadde helseproblemer.

Faren skrev også under på dokumenter som bekreftet at hun hadde god helse.

Familien har i ettertid tatt avstand fra dette, siden faren ikke forstår engelsk.

– Det er uakseptabelt at de har personer i varetekt som signerer dokumenter på et språk de åpenbart ikke forstår, heter det i uttalelsen.

Foreldrene krever at dødsfallet blir etterforsket.

Jakelins mor, Claudia Maquin, sitter på en treseng sammen med sine tre andre barn. Hun sier ektemannen og dattera dro til USA på grunn av den ekstreme fattigdommen familien lever i. Foto: Oliver de Ros / AP

Reiser spørsmål

Det tragiske dødsfallet reiser spørsmål ved grensekontrollens rutiner og USAs migrantpolitikk.

En talsperson for Det hvite hus, Hogan Gidley, understreket i en uttalelse faren ved å krysse grensa ulovlig, som vold, ekstremvær og ville dyr. Han oppfordrer asylsøkere til å benytte offisielle grenseoverganger.

Menneskerettighetsgrupper kritiserer imidlertid Trump-administrasjonen for at migranter må vente i ukes- eller månedsvis i farlige grensebyer, noe som gjør at mange forsøker å krysse grensa ulovlig.