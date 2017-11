Sinne og sorg blant etterlatte etter ubåteksplosjon

– Jeg har akkurat funnet ut at jeg er blitt enke, sier Jessica Gopar, før hun bryter sammen i gråt.

Ektemannen, Fernando Santilli, var elektriker om bord i ubåten som har vært savnet siden torsdag i forrige uke, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Hvordan skal jeg fortelle sønnen min at han ikke lenger har en far? fortsetter Gopar, som i en hyllest til sin ektemann skrev at sønnen på ett år nettopp hadde lært seg å si «pappa».

Flere av besetningens pårørende samlet seg torsdag ved marinens base i Mar del Plata. Der fikk de høre beskjeden om ubåten kan ha vært rammet av en eksplosjon, og at denne fant sted to dager før ubåten ble meldt savnet.

Jessica Gopar viste fram bilder av sin antatt avdøde ektemann Fernando Santilli og deres ett år gamle sønn. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Mener de ble gitt falskt håp

Åtte dager etter siste kommunikasjon med de 44 besetningsmedlemmene om bord i «ARA San Juan», uttalte en talsperson for marinen at den uvanlige lyden registrert i nærheten av ubåtens sist kjente posisjon, mest sannsynlig var en eksplosjon.

Det satt sinnet i kok blant de etterlatte, som følte at marinen hadde holdt tilbake informasjon om skjebnen til deres kjære, og gitt dem falskt håp.

– De forteller oss ikke at de er døde, men at ubåten ligger på 3000 meters dybde. Hvordan tolker man det? spør Itati Leguizamon, hvis ektemann befinner seg om bord den savnede ubåten.

Pårørende og kollegaer gråt, omfavnet hverandre eller ropte ut i sinne etter den offisielle uttalelsen.

Ifølge talsperson for marinen, Enrique Balbi, fortsetter søket fram til de er helt sikre på hva som har skjedd med ubåten og mannskapet, skriver AP.

Rundt 4000 mennesker fra ti ulike land bistår i søket, ved hjelp av båter og fly. I tillegg er en miniubåt fra USA og et fjernstyrt undervannsfartøy fra Norge på vei.

Både familiemedlemmer og kollegaer i marinen tok nyheten om ubåteksplosjonen hardt. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

– En tragedie landet vil huske

Rundt hundre familiemedlemmer fra hele Argentina har samlet seg på marinebasen Mar del Plata siden ubåten forsvant 16. november.

Flere mener myndighetene brukte for lang tid på starte leting etter ubåten, og ifølge argentinske medier skal mannskapet ha meldt fra om en kortslutning i batteriene før den forsvant. Argentinske myndigheter har så langt ikke knyttet forsvinningen til det mekaniske problemet, skriver NTB.

– Dette er en tragedie landet vil huske. Maskiner bryter sammen. Folka om bord i ubåten kjente risikoen de tok, sier Hugo Daniel, som passerte marinebasen torsdag.

Rundt hundre pårørende og kollegaer av de savnede har oppholdet seg på marinebasen i Mar del Plata i påvente av opplysninger om hva som har skjedd. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Ifølge eksperter har mannskapet om bord muligens bare nok oksygen til å overleve under vann i sju til ti dager, dersom ubåten skulle være inntakt.

Ubåten var på et rutineoppdrag på vei fra havnebyen Ushuaia lengst sør i Argentina til byen Mar del Plata, rundt 400 kilometer sørøst for Buenos Aires, da den forsvant.

Den tyskbygde ubåten fra 1983 har i senere tid blitt endret, for å kunne stå lengre i tjeneste.