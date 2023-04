86-åringen blir behandlet på hjerteintensiven ved sykehuset San Raffaele i Milano.

Reuters og det italienske nyhetsbyrået Ansa melder dette.

Berlusconi skal ha blitt fraktet til sykehus etter pustevansker. Ifølge Ansa har familien vært og besøkt ham på sykehuset.

– Han er innlagt på intensivavdelingen på grunn av et problem knyttet til en infeksjon, men han er bevisst og snakker, sier utenriksminister Antonio Tajani til journalister i Brussel.

Inn og ut av sykehus

Berlusconi var sist innlagt på sykehus 30. mars.

Eksstatsministeren har flere ganger vært innlagt på sykehus de siste årene, og har slitt med senskader etter at han pådro seg covid-19 i 2020.

I 2016 ble han hjerteoperert, og han har hatt prostatakreft.

Journalister utenfor San Raffaele-sykehuset i Milano tok bilder da en bil med mørke vinduer forlot bygningen. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Kontroversiell

Han var Italias statsminister i tre perioder, fra 1994 til 1995, fra 2001 til 2006 og fra 2008 til 2011. Han er også majoritetseier i selskapene Mediaset og A.C. Milan. Han eier også en stor del av italienske medier.

Berlusconi trakk seg som statsminister for siste gang i 2011 da Italia var i en gjeldskrise, og har vært hovedperson i en rekke politiske skandaler, som de mye omtalte bunga bunga-festene.

Karima El Mahgroug, en av kvinnene som var med på bunga bunga-festene, har skrevet bok. Foto: Claudio Furlan / AP

Påtalemyndigheten anklaget Berlusconi for å ha bestukket unge stjerner og andre for å «holde tyst og lyve» om sexfestene som ble kjent som «bunga bunga»-fester. Berlusconi sier det var snakk om elegante middager.

Han ble beskyldt for å ha betalt vitner for å lyve i en tidligere rettssak der han var tiltalt for å ha betalt for sex med en 17 år gammel nattklubbdanser. Han ble først dømt, men ble frikjent i ankesaken, fordi retten ikke fant det bevist at Berlusconi visste at hun var mindreårig.

En dom for skattesnusk fikk ham kastet ut av senatet.

Berlusconi i 2011. Foto: Gregorio Borgia / Ap

Kritiserte Zelenskyj

I fjor returnerte han til senatet etter valget i september.

Berlusconi leder høyrepartiet Fremad Italia. Partiet utgjør sammen med statsminister Giorgia Melonis Italias brødre og Matteo Salvinis Ligaen landets regjering.

Berlusconi har også skapt kontroverser de siste månedene med sin kritikk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det har blant annet ført ham i klammeri med Meloni.

Meloni ønsker ham god bedring på sosiale medier.

– Oppriktige og kjærlige ønsker om Silivo Berlusconis raske bedring, skriver hun.