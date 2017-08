Siktes for likskjending: Dette var Madsens første ord til politiet

I går ble det klart at den lemlestede kvinnekroppen som ble funnet utenfor kysten ved Amager i København, var den savnede journalisten Kim Wall.

Ubåt-eier Peter Madsens første ord til presse og politi, etter at han ble reddet opp fra den synkende ubåten, vitner imidlertid om at han virket uanfektet av spørsmål om den svenske journalisten.

Det er Ekstra Bladet som først omtaler saken.

– Jeg vet kun at hun heter Kim

Da en politibetjent spør Madsen om navn og kontaktinformasjon på kvinnen som var om bord sammen med ham, svarer han:

– Det ligger på min telefon på havets bunn.

– Du har ikke navnet på henne? spør betjenten.

– Altså, (jeg vet) kun at hun heter Kim. Jeg sjekker ikke bakgrunn på en journalist som ringer og spør: kan jeg få et intervju.

Kim Wall rakk bare å bli 30 år, men har skrevet reportasjer for noen av verdens mest prestisjefylte aviser, og dekket katastrofer og konflikter. Foto: Tom Wall / AP

Skjerper siktelsen

Først forklarte ubåt-eieren at han hadde sluppet av Wall klokken 22.30 i København torsdag 10. august. Han endret senere forklaring, og innrømte at det hadde skjedd en ulykke ombord, hvoretter han kastet henne over bord.

Politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København sier til BT.dk torsdag ettermiddag at siktelsen mot Madsen vil skjerpe siktelsen mot Madsen, fra uaktsomt drap til overlagt drap og likskjending.

Politiet har slått fast at Kim Walls hode, armer og bein ble avskåret før hun ble dumpet i sjøen utenfor København.

Bildet viser ubåt-eier Peter Madsen og journalisten Kim Wall på ubåten sammen. Wall var med på tur for å skrive en reportasje om «Rakett-Madsen». Foto: RITZAU FOTO

Smilte til kameraet

På havnen forklarer han en journalist fra danske TV 2 at det oppstod en feil på en ballasttank, og at ubåten sank på kun 30 sekunder da han forsøkte å reparere den.

Madsen smilte til kameraet mens han forklarte:

«Da jeg forsøkte å reparere den ble det verre. Nautilus sank på ca. 30 sekunder, jeg kunne ikke lukke lukene eller noe. Det er jo enda godt, for hvis ikke hadde jeg fortsatt vært der nede».

Politiets tekniske undersøkelser viste for øvrig at ubåten angivelig ble senket med vilje.

Tekniske undersøkelser av ubåten Nautilus gjorde at politiet kunne konkludere med at ubåten ble senket med vilje. De fant også blodspor som matchet med DNA-et til avdøde Kim Wall. Foto: Mogens Flindt / AP

I stedet for å snakke om den forsvunne kvinnen, forteller Madsen om hvorvidt han forventer å få opp ubåten, at den er forsikret og hvor mye han tror det vil koste å få den opp igjen.

Innstilt på nye avhør

​På pressekonferansen onsdag fortalte Jens Møller ved København-politiet at de brukte DNA fra Walls hårbørste og tannbørste for å identifisere liket som ble funnet mandag.

På pressekonferansen i går sa København-politiet at de nye DNA-funnene har betydd et gjennombrudd i etterforskningen av ubåtmysteriet. Foto: EBU

Samtidig fant de spor som tydet på at liket ble forsøkt senket til havets bunn.

Torsdag opplyser Møller at politiet nå leter etter Walls klær for å finne ut hvordan journalisten døde. De søker etter en oransje bluse, et svart-hvitt skjørt og hvite sko.

I et intervju med danske Ekstra Bladet torsdag sier Madsens advokat at han er innstilt på å gå med på nye avhør etter de nye funnene.

– Han har den sterkeste interesse i å samarbeide. Han har ingenting å skjule, sier forsvarsadvokat Betina Hald Engmark.