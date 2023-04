Siktede sier han snakket med den døde samboeren i fryseren

Det er fortsatt uvisst hvordan kvinnen døde, men mannen har erkjent at han la liket i fryseren i 2018.

Han er mistenkt for drap, men nekter for dette.

Mannen fra Agder ble varetektsfengslet 19. mars. Mens han har sittet i varektet, har den svenske kriminalomsorgen gjennomført en undersøkelse av ham.

I personundersøkelsen, som NRK har fått tilgang til av tingretten i Värmland, forteller den siktede mannen blant annet om en vanskelig barndom.

Problematisk barndom

Han sier han ble utsatt for mishandling og at han tidlig startet med rus.

Han forteller at han kun har hatt to års grunnskole, og forklarer det med at han ofte måtte skifte barnehjem.

Han hadde ulike strøjobber før han ble førtidspensjonist.

NRK har tidligere omtalt at mannen er straffedømt flere ganger, blant annet for voldtekt og voldtektsforsøk.

FUNNET: Politiet rykket ut til gården i mars. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Den siktede mannen sier han i lengre tid har misbrukt alkohol, og at dette har eskalert etter at samboeren og deres felles hund døde. Han sier han også har brukt hasj.

I utredningen forteller mannen at han ikke har hatt kontakt med helsetjenesten i forbindelse med misbruket, men at han nå innser at han trenger hjelp til dette.

Mannen sier han har drukket alkohol daglig, og at det har gitt ham hull i hukommelsen.

Sier han snakket med avdød

I utredningen er han tydelig på at han sliter psykisk.

Han forteller i denne sammenhengen at han i flere tilfeller «har hatt samtaler med sin avdøde samboer som da befant seg i fryseboksen».

«Dette har ifølge XX (siktede red.anm.) fått ham til å reflektere over sin egen sinnstilstand.»

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, som sier han ikke kan uttale seg om saken.

Den siktede var i avhør i forrige uke og skal i et nytt avhør neste uke.