Sikkerhetsstyrker anklages for bestialske drap og massevoldtekter

Gjennom de siste fire månedene har sikkerhetsstyrker fra Myanmar utført en større militæroperasjon i delstaten Rakhine. Hundrevis skal ha blitt drept under aksjonene i delstaten ligger vest i landet.

Gjentatte ganger har myndigheten blitt anklaget for alvorlige menneskerettighetsbrudd mot den muslimske rohingya-minoriteten som holder til her.

Dette er Rohingya-folket Ekspandér faktaboks 1982 ble Rohingya-folket fratatt sitt statsborgerskap av militærregimet i Burma som er kjent for å undertrykke de mange etniske folkegruppene i landet.

I de voldelige aksjonene som fulgte ble Rohingya-folket drevet på flukt og utsatt for voldtekt, tortur og drap. Siden har flere hundretusner flyktet til nabolandet Bangladesh.

Etter press fra FN gikk da bangladesiske myndigheter med på å anerkjenne 28 000 av disse som legitime flyktninger. Det er disse som nå lever i de offisielle flyktningleirene under beskyttelse av FN.

Her får de tilgang til mat og medisiner, en luksus som er ikke er forunt 200.000 andre rohingyaer som kjemper for å overleve i uoffisielle flyktningleire og i små landsbyer i Bangladesh. Kilde: Leger uten grenser og Democratic voice of Burma

Barn drepes med kniver

I en rapport som offentliggjøres fredag hevder FN at det utføres alvorlige overgrep mot muslimer i delstaten. Det er militsgrupper som utfører ugjerningene sammen med politi- og sikkerhetsstyrker.

Ifølge FN-rapporten skal en åtte måneder gammel guttebaby i Rakhine ha blitt drept samtidig som moren hans ble voldtatt av fem soldater fra sikkerhetsstyrkene. FN hevder også at tre barn under seks år ble «slaktet med kniver» i det samme området.

En mor og hennes barn. De er Rohingya-muslimer i Bangladesh. Bildet er tatt 2. desember 2016. De har flyktet fra Myanmar. Foto: A.M. Ahad / AP

– Hvilket hat kan få et menneske til å skade en baby som skriker og vil til moren sin. Hva slags militæroperasjoner er dette? Hva slags nasjonale sikkerhetsutfordringer blir løst med slike handlinger, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein.

FNs høykommissær for flyktninger, Zeid Ra'ad al-Hussein Foto: Martial Trezzini / Ap

Myanmar nektet etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, og rapporten bygger derfor på intervjuer med over 200 rohingyaer som har flyktet til nabolandet Bangladesh.

Av dem som FN har kartlagt hevder 47 prosent at de har mistet et familiemedlem mens 43 prosent forteller at de er blitt voldtatt. FN betegner overgrepene som forbrytelser mot menneskeheten.

Jakter på terrorister

De militære operasjonene i Rakhine startet etter en rekke angrep på grenseposter i fjor høst. Myndighetene i Myanmar omtaler rohingyaene som ulovlige innvandrere fra nabolandet Bangladesh selv om mange av dem har levd i Myanmar gjennom generasjoner. Det lever mer enn en million rohingya-muslimer i Rakhine. Mange er statsløse og omtales av flere menneskerettighetsgrupper som «verdens mest forfulgte minoritet».

Myanmars myndigheter, ledet av fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, benekter at det utføres systematiske overgrep mot minoriteter i Rakhine. De har tidligere sagt at de ønsker å etterforske anklagene.